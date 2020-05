"Perdimos dos referentes sociales importantes"

"Hemos perdido dos referentes sociales importantísimos, que han un hecho trabajo muy importante para los vecinos en el barrio y duele", reconoció el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, lamentándose al aire de la muerte de Ramona Medina y Víctor Giracoy, referentes territoriales de la Villa 31 que venían denunciando la falta de agua en el barrio hace días. Unas horas antes de mantener una infructuosa reunión con dirigentes sociales villeros, Santilli dialogó con Víctor Hugo Morales y se refirió a las "obras incompletas en el barrio" y admitió que la falta de agua era responsabilidad del gobierno de la ciudad.

Un poco antes de que funcionarios y funcionarias del gobierno porteño mantuvieran, finalmente, una reunión con referentes sociales de la ciudad para analizar la emergencia social de las villas durante la pandemia, Santilli reconoció que "todavía falta mucho" para integrar a los barrios populares. "Con Horacio hemos hecho un trabajo de inclusión muy importante pero cuando hay décadas de falta de integración nada alcanza y se requiere de un mayor esfuerzo", explicó el vicejefe porteño, destacando el diálogo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta mantiene con las organizaciones sociales de las barriadas populares. Desde La Poderosa, por el contrario, vienen denunciando hace semanas que el gobierno porteño no atiende sus demandas y que recién tomaron la decisión de convocarlos luego de que Nacho Levy y otros referentes de la organización villera se hubiesen reunido en Olivos con el presidente Alberto Fernández.

"Hoy pudimos mirarlos a los ojos. Y quizás haya sido lo único verdaderamente rescatable de la reunión que mantuvimos con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, para decirles cara a cara todo eso que Ramona ya venía gritando, cuando se paseaban por los medios negando la falta de agua", narró La Poderosa. A través de un comunicado, la organización contó como, a la media hora de que comenzara la reunión, tanto Larreta como Santilli se fueron, alegando una cita del "Comité de Emergencias". "Como si tuvieran alguna emergencia más urgente que la curva de nuestras villas. Una vez más, agradeciendo nuestra 'predisposición' y nuestro 'espíritu constructivo', nos dejaron a solas con la ministra María Migliore, que intentó pasarnos la misma cinta de cassete, sin dar fechas ni responsables para cada una de las necesidades inmediatas que las asambleas puntualizamos. Y finalmente sí, nos retiramos con la misma impotencia que llegamos", denunciaron los compañeros y compañeras de Ramona.

Hace más de una semana, sólo unos pocos días antes de que muriera a causa del covid-19, se viralizó un video de Ramona en el que le recriminaba a Santilli que estuviera anunciando en los medios de comunicación que se había regularizado el servicio de agua en el Barrio Mugica cuando allá en realidad todavía seguían sin agua. Un poco antes de que los integrantes de La Poderosa pudieran echárselo en cara en persona, Víctor Hugo se lo recriminó durante la entrevista en AM 750 y Santilli respondió que "no lo quise expresar de esa manera". "En la villa 31 tenemos que hacer una obra hidráulica muy importante para que el agua llegue adonde tiene que llegar. Y esa es una obra que es responsabilidad de la ciudad hacerla", reconoció el vicejefe porteño, admitiendo así finalmente que la falta de agua era responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. "Faltaban algunas obras finales para que el agua llegase al barrio, pero mi respuesta tuvo que ver con un caso general y no con un problema puntual. Cuando uno ve las viviendas que se construyeron uno ve un camino importante, pero hay otro camino que falta y que es tan grande como el que se empezó", declaró.

"Hoy pudimos tener esa reunión, esa reunión que solicitamos el 30 de abril, sin obtener ninguna respuesta, cuando la Villa 31 tenía recién 57 casos positivos. Ya entonces demandábamos la individualización de los grupos de riesgo, mientras denunciábamos que no tenían esos registros, porque tampoco tenían las camas que hubieran permitido aislarlos a tiempo. Bloquearon las denuncias de Ramona, antes y después de su fallecimiento, recortando su mención directa a Diego Santilli, que reapareció recién ayer, dando notas en esos mismos medios, donde ni siquiera le preguntaron por nuestra compañera. Tan burdo fue que hoy sus propios asesores le pidieron unos minutos de aire a Víctor Hugo Morales, para poder descargar ahí una suerte de balbuceo humanista", denunciaron los integrantes de La Poderosa. "Hoy pudimos decirles que no será tan fácil callarla, ni callarnos, ni moviendo todos los hilos de las marionetas que bailan al ritmo de la pauta oficial", finalizaron.