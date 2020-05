Joe Biden insinuó que "los negros no votan a Trump"

Joe Biden, el candidato demócrata a la Casa Blanca, quedó envuelto en la controversia tras sus declaraciones del último viernes. Ante un conductor afroamericano de radio dijo que “si tiene dificultades para decidir si me apoya a mí o me apoya a Trump, usted no es negro”. El equipo de campaña de Donald Trump salió a acusarlo de racista.

"No debería haber sido tan impertinente", afirmó el ex vicepresidente de 77 años, que definió sus comentarios como "desafortunados" y estimó que "nadie debería tener que votar por un partido sobre la base de su raza, religión, orígenes". Biden se disculpó con con una llamada a líderes de la Cámara Negra de Comercio de los Estados Unidos e hizo su mea culpa: "No debería haber sido un tipo tan listo”.

El incidente ocurrió en el programa radial "The Breakfast Club" con el locutor negro Charlamagne Tha God, quien insistió en la entrevista sobre los apoyos de la comunidad al candidato demócrata y sobre la posibilidad de llevar como compañera de fórmula a Amy Klobuchar, senadora por Minnesota y blanca. Le dijo que los votantes negros “le salvaron la vida política en las primarias” y “quieren cosas a cambio”.

Biden respondió que no iba a decir los nombres que estaba estudiando, "pero le aseguro que hay muchas mujeres negras en estudio. Muchas”, indicó. Un colaborador de Biden quiso poner fin a la entrevista. “No puede hacer eso a la prensa negra”, respondió Charlamagne Tha God. “Se lo hago a la prensa negra y a la prensa blanca”, respondió Biden, y acto seguido lanzó la frase de la polémica: “Si tiene dificultades para decidir si me apoya a mí o me apoya a Trump, usted no es negro”.

En ese punto, el conductor adujo que las preguntas sobre la compañera de fórmula (Biden ha dicho que elegirá a una mujer) no tienen que ver con Trump, considerado racista por muchos votantes negros.

“Vea mi trayectoria”, dijo Biden, entonces, y recordó que que cuando era senador promovió la Ley del Derecho al Voto de 1965. “La NAACP me ha respaldado en cada una de mis campañas. Vamos, vea mi trayectoria”. La NAACP es la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, la organización más antigua que promueve los derechos civiles de los negros en el país.

Tras el incidente, Biden recalcó que "nadie debería tener que votar por ningún partido en función de su raza, religión o antecedentes. Hay afroamericanos que piensan que vale la pena votar por Trump”.

Sin embargo, los republicanos no pierden oportunidad de fustigar a Biden, a quien una encuesta de la caden Fox ubica 8 puntos por encima de Trump en intención de voto. Katrina Pierson, asesora principal de la campaña republicana y líder del grupo “Black Voices for Trump”, aseguró que "los elitistas liberales blancos han dictado continuamente cuáles estadounidenses negros pueden venir a la mesa y tener voz”. Tim Scott, senador republicano negro por Carolina del Sur, también se quejó.

A su vez, la NAACP también rechazó las afirmaciones sobre su presunto apoyo a Biden. “La NAACP es una organización no partidista y no respalda a los candidatos a cargos políticos a ningún nivel”, expresó Derrick Johnson, presidente y director general de la organización, si bien admitió que Biden ha hecho “significativos aportes a la comunidad afroamericana”.