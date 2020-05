"Berni es un irresponsable"

El intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro (Frente de Todos) calificó de "irresponsable" al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por el video que difundió acusando al jefe comunal de interesarse solo por "negocios inmobiliarios". "Puso en riesgo la vida de una señora para hacer esta telenovela y aparecer como un superhéroe. Es muy triste que esto suceda en este contexto, es un tema de posicionamiento político para las próximas elecciones", remarcó a Página|12 el jefe comunal.

-- ¿Cómo interpretó las declaraciones de Berni?

La verdad que mal. Estamos preocupados por la pandemia y te saca de eje la irresponsabilidad de un ministro. Tengo que respetarlo porque es el funcionario que eligió mi gobernador, pero como persona Berni es muy irrespetuoso e irresponsable. Armó un teatro. Hay un hecho real que no está muy claro si fue un robo o un accidentes, y Berni puso en riesgo la vida de esta de esta persona. La ambulancia tardó diez minutos, y él estuvo 45 minutos en la vía publica. Hay algo que no cierra y yo tengo que denunciarlo públicamente porque el grado de irresponsabilidad es tremenda.

-- ¿Tuvo en otro momento algún otro episodio similar con Berni, ya que el ministro es de Zárate?

El siempre ha participado políticamente acá. En 2015 nos retiró la fuerza de Gendarmería y ahora lo repite con la Policía. Lo mismo que él plantea de las estaciones, y las participaciones de los intendentes, lo rompe automáticamente. Se desdice de sus propias normas.

-- ¿Vio intenciones electorales en la actitud del ministro?

No tengo dudas. Acá lo que busca él es que su mujer sea la próxima candidata a intendenta. ¿En este contexto hacer toda esta serie de cosas? Hace todo esto para ganar el territorio e imponer a su esposa. Es terrible, y me da vergüenza que lo haga así. No nos alcanzan las horas del día para ver cómo podemos resguardar la vida de la gente, y que los comercios puedan volver a funcionar, y de repente te saca del eje con esto.



-- ¿Se comunicó con usted el ministro Berni o algún funcionario?

No, no, para nada. Yo no hubiese tenido ningún problema en reunirme con él. Cuando uno se quiere encontrar con alguien, se comunica previamente y no arma este teleteatro que él montó. Más allá de esto, el ministro pone en riesgo a una persona y a una comunidad. Eso lo tengo que denunciar.

-- ¿Por qué lo acusa de mantener actividades en el negocio inmobiliario?

Es una barbaridad lo que plantea. A parte, si es así, que vaya y haga la denuncia. Lo que él dice ser no es, ni siquiera. Tuve conflictos con los negocios inmobiliarios por la plusvalía de un montón de tierras que les dimos toda la infraestructura, que es la zona de costa. Pero entramos en un análisis donde Berni no sabe lo que sucedió. Son plazas y parques lo que él está denunciando, que las usa la gente.

Entrevista: Antonio Riccobene