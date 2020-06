¿La prostitución debe ser considerada por el Estado como un trabajo? 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación publicó la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular que incluía el trabajo sexual como una modalidad laboral . Sin embargo, a las pocas horas eliminó esa categoría. Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, lo explicó así en su cuenta de twitter: “Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado”. El episodio reavivó un viejo debate que atraviesa los feminismos y aún no está zanjado y tuvo eco dentro de la comunidad de [email protected] de Página/12.



Acá algunas de las contribuciones:

¡Toda persona debe ser protegida por el Estado! Las posiciones fundamentalistas no salvan la vida de nadie.

Juan1957

El trabajo sexual en sí, libremente elegido por quienes lo ejercen, no debe ser perseguido, no es un crimen si no hay trata o esclavitud sexual, con privación de libertad de las victimas de su ejercicio. La trata de personas sí es delito y no solo incluye al trabajo sexual, también el de talleres clandestinos y otros. Estadísticamente, como delito, hay más trata de personas que tráfico de drogas en nuestro país. No debe juzgarse a quien elige libremente ese trabajo. Como tampoco debe punirse el aborto. Solo la mujer es dueña de su cuerpo. A veces no se puede elegir como sobrevivir.

Clementemetternich

¿Libremente? Cuántas mujeres en tu familia o en tu juventud escuchaste que quisieran ser prostitutas cuando terminen el colegio? A no creerse la fantasía, la prostitución no es una peli de Sarli.

Ferderico338

¿Elegir? ¿Podrías definir elegir libremente? Cuando uno es esclavo de la necesidad, no hay libertad posible. ¿O vos viste a las hijas de Pampita, de tu abogada, de tu contadora, del médico que te atiende, de la maestra de tus hijos, soñar con ejercer la prostitución cuando sea grande? ¿Tenes hijas? Yo sí, y cuando le pregunté de chica que quería ser cuando fuese grande, nunca me respondió "Puta".

Josema

Tengo la impresión de que hay "trabajadoras sexuales" que eligen ese trabajo (aunque me imagino que no por vocación sino como elección entre eso y cagarse de hambre), en tanto hay otras que son víctimas de explotación y trata. No tengo idea de la proporción entre ambas situaciones. El Estado debería investigar y castigar las redes de trata, y ver cómo puede ayudar a las que eligen el mal menor. A lo mejor con alguna ayuda económica muchas dejarían la prostitución. Me parece difícil que sea una "vocación".

Danf

Hay que dejarlas/os trabajar y que sean considerados como tales... Hay muchos "trabajos" que son una c... El mote de indignante es una subjetividad que puede llegar a los pibes de los delivery, hasta el personal doméstico... Es una decisión personal, condicionada y tal vez determinada en muchos casos.. y prefieren esa.. Considerarlos trabajadores creo que los ayudaría y, al mismo tiempo, dejaríamos de ser tan hipócritas como sociedad.

exopinologo

Cuando vos ejercés otro trabajo como el que vos pones en juego (Delivery, etc) no vendés tu cuerpo en el mercado como las personas que están en situación de prostitución. Una cosa es comprar una pizza, que te envían con un pibe de Glovo, y otra muy distinta es comprar un cuerpo para usarlo como más te guste, expropiando a ese cuerpo de cualquier otro rasgo de humanidad. Igualito que cuando comprabas a un esclavo para hacer con el lo que querías y te venía en gana.

Josema

Creo que más bien se trata de no pifiar (es muy estrecha la diferencia) entre quienes deciden la prostitución como trabajo "pudiendo elegir" y la prostitución como último recurso para poder sobrevivir. Personalmente estoy convencido de que nadie ama prostituirse, no hay dignidad posible y, en general, los clientes tienen y usan su dinero para humillar y hacer sentir a su objeto sexual solo un contenedor o una máquina y no una persona. Es un tema controvertido sin dudas y, aunque algunos países del “primer mundo” lo lleven a cabo desde hace 1000 años, varios documentales que pude ver, muestran claramente la triste vida de la jóvenes que sueñan, casi todas, poder largar y dedicarse a una familia. El sistema en el que vivimos no da ningún espacio para crecer y desarrollar las propias vidas mientras empuja continuamente hacia el dinero fácil, el consumismo y hasta recabar impuestos de quienes no tienen otra salida que la humillación.

Baires

Constantemente la iglesia encuentra formas y sujetos para meterse en los debates que tienen que resolver otres, y esa intromisión nunca la vi productiva ya que siempre busca anular la discusión imponiendo su punto de vista.

En esta oportunidad, teníamos una buena herramienta para censar a un grupo de individues, en donde hay claramente un grave peligro de que sean sujetos de explotación y donde sí claramente son individues que están marginades. En este sentido, creo que el debate de si es un trabajo o no lo es, debería quedar supeditado a un segundo plano.

De esta manera, estos grupos que enarbolan valores morales para objetar estos pequeños avances, nuevamente logran que la realidad se oculte: hoy nuevamente están obligando a que algunes personas mientan para acceder a un beneficio, están a obligando a que escondan su verdadera forma de subsistencia. El otro día, a Gustavo Vera le costo solo una llamada para lograr acallar su conciencia sujeta a una moralina fayuta, negadora...

Hoy seguramente hay alguien, con los mismos derechos que Gustavo, que no tiene acceso a un llamado telefónico para decirle al "Señor Ministro" que va a tener que mentir para acceder a la ayuda del gobierno. Cuando pasan estas cosas, me hace reflexionar sobre si este es realmente un gobierno de Todes, o solo de algunes...

Nahuel71

Habrá prostitución mientras haya miseria y explotación laboral, porque eso limita severamente la posibilidad de elegir libremente. En esta sociedad, el sexo pasa a ser una mercancía más que induce a muchas mujeres a prostituirse. Y, en sentido amplio, también en cierta forma se prostituye la mujer que no elige a su pareja por amor, sino por alcanzar una posición social más alta. Una renta universal, como se viene hablando mucho en estos días, junto a un Estado pro-trabajo y empleo, mejoraría en gran parte la situación de muchas mujeres que no ven otra salida. La RU que atienda a la subsistencia, es como un piso de mínima para poder ser libre.

Hugomon

¡Sumate a la conversación!

Todavía no sos parte de la comunidad de [email protected], podés asociarte acá y dejar tu aporte en nuestros artículos.