Sabor vasco oriental



Lekeitio nació en 2016 en el barrio de Chacarita, como un bodegón vasco que se permite algunos guiños orientales en su propuesta de cocina. Hace muy poco, a fines de 2019 -cuando todavía la palabra Covid-19 no estaba el diccionario- este restaurante se mudó y estrenó local nuevo en Palermo. Ahora, a tono con la coyuntura reabrió esas puertas apenas estrenadas con un formato de delivery y take away, ofreciendo platos sabrosos y personales, a precios muy amigables (algo siempre bienvenido, y más aún en estos días).

Una buena idea es arrancar con una tortilla de papas ($350/$375 con chorizo colorado), rica, alta y jugosa; seguir luego con un potente guiso de lentejas ($250) o el marmitako, clásico y sabroso guiso a base de pescado, papas, tomate y pimientos. Las carnes en cocción lenta son una de las especialidades de la casa, y se ven en dos platos: como relleno de unos adictivos ravioles de rabo y buey, con salsa demi-glace; ($250) y -recomendado absoluto-, el pastel de papas hecho con una tiernísima carrillera al Malbec ($400), una delicia. Más allá de las carnes hay también muy buenos ravioles de hongos, queso de cabra y ricota, con salsa de tomate ($250); y un arroz meloso con hongos ($400), la competencia española al risotto italiano. Y para quienes prefieran esa mezcla de tradiciones ibéricas con orientales, lo mejor va por unos nem de morcilla con chutney de manzana ($200) y un arroz “Manila”, súper aromático, que incluye mariscos, lima quemada y coco en escamas.

En tiempos de crisis, la mejor opción es subir la apuesta: así al menos lo piensan los chicos detrás de Lekeitio , que sumaron almacén con productos congelados (10 unidades de croquetas de rabo a $300; 200 gramos de rabas a $330), desayunos y meriendas completos a $550, remate de vinos hasta agotar stock (por ejemplo, un Serbal Viognier a $330), todo con entrega propia en un amplio radio que va de Chacarita a Once, pasando por Colegiales, Villa Crespo y Almagro.

Rico, especial, con delivery en preciosas bolsitas decoradas a mano; una bienvenida opción para la cuarentena.

Lekeitio queda en Malabia 1343. Pedidos por whatsapp al 11-5629-3312 de miércoles a domingos de 8 a 22:30. Menú en su Instagram: @lekeitiovasco

Al ritmo latino

El delivery incluye un consejo que vale la pena seguir: poner en Spotify la playlist #RoconconEnCasa para vivir una experiencia colmada de sabor latino. Luego, al ritmo de Totó La Momposina, Guayacán Orquesta, Oscar D'León y Tito Puente, entre otros, se puede empezar a abrir los paquetes con la comida entregados por Ronconcon , ese restaurante abierto por tres jóvenes (dos de Venezuela, uno de Argentina) el año pasado en una zona residencial de Caballito. Los platos recorren tradiciones y productos típicos del continente, en recetas pensadas con cuidado por el detalle y permitiéndose algunos gustos del cocinero.

Hay mucho para elegir: algunas opciones ya eran best sellers en el restaurante; otras se sumaron ahora, especialmente pensadas para la temporada y el formato de envío. Para comer con la mano están por ejemplo los tequeños, unas ricas frituras rellenas de queso llanero con chistorra ($390) y las empanadas de osobuco con salsa de ají picante (en masa de maíz, las cuatro unidades a $440), que se llevan de maravillas con los vinos blancos y rosados que también venden en la casa. A los patacones (plátano frito como base, sosteniendo carne mechada, queso llanero y salsa pico de gallo, $440) dan ganas de pedirlos de a kilos y la sopa chupe de pollo (con pollo, choclo, queso, papa, ají, cilantro y crema, $420) es increíblemente sabrosa, para calentar cuerpo y alma. Hay más: tacos de cerdo, ceviche de pesca curada, asado negro (una carrillera braseada en salsa de papelón y café) y una carta especial de platos vegetarianos, con tacos, tequeños, arepas y más patacones que reemplazan la carne mechada por palta. De postre, la torta de auyama aprovecha la temporada de quinotos, pero lo más rico es el arroz con leche con papelón, coco, crema de dulce de leche y sésamo, y una garrapiñada de maíz chuspillo por encima ($270).

Pandemia e invierno pueden ser una combinación deprimente. Para contrarrestarlo, nada como los sabores y la música de Latinoamérica, cortesía de Ronconcon.

Ronconcon queda en Beauchef 527. Pedidos al teléfono 2085-5860 y al whatsapp 11-6953-2645, de martes a domingo de 18 a 23. Menú en su Instagram: @ronconcon.ba.

Con el dedo en alto

Una cocina asiática sin ortodoxias, con mirada callejera y una actitud algo irreverente; esas son las marcas de nacimiento con las que surgió Fuking Bar en la escena porteña, ocupando un local luminoso (literalmente, gran parte de la decoración está hecha con luces de neón) abierto hace ya más de un año en una estratégica esquina de Palermo. Hoy, coronavirus mediante, Fuking presenta su carta de delivery, apostando a sabores intensos en formatos relajados, muchos de ellos pensados para comer con la mano junto con un cóctel o una rica cerveza.

La entrega propia incluye los barrios de Palermo, Belgrano y Núñez, distribuyendo los perfectos wonton ($320) fritos, rellenos de langostinos y akusay. Parientes muy cercanos, los dumpling ($300) se cocinan a la plancha con relleno de cerdo, nira y verdeo. Del lado más tailandés hay un clásico Pad Thai (fideos de arroz apenas agridulces salteados con calamares y langostinos, $500) y acercándose a la tradición china se suman baos (panes al vapor) rellenos de cerdo a $350. La lista sigue con unos Ebi No Somen (generosos langostinos envueltos en fideos somen fritos y crocantes). Y, entre lo más pedido está la variedad de pokes (todos, $440), ese bowl de arroz shari (el mismo que se usa para el sushi) y pescado en versiones nikkei (sumando pepino y palta con salsa japonesa-peruana), hawaiana (con salsa ponzu, tomate cherry y palta) y el de la casa, que lleva una mayonesa a base de chili.

La carta es breve pero efectiva, sumando además por fuera diversas promociones que se comunican las redes sociales del restaurante. Por ejemplo hay ofertas de ramen (la más famosa de las sopas de Japón; la porción sale $490 pero suele haber ofertas de porciones con dos cervezas a $1000) o las gyozas crudas y congeladas para guardar en el freezer ($390 la docena; $1100 las 36 unidades).

Simple, rico, con mucho sabor y color en combinaciones que gustan a todos. ¡Fuking cuarentena!, desafían desde el Instagram de este restaurante. Y no queda más que darles la razón.

Fuking Bar queda en Thames 1402. Pedidos al 4831-8485 de martes a domingos. Menú en si Instagram: @fukingbar