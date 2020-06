La máquina de hacer médium escritora

En el sótano, me resulta más fácil escribir y astralizarme. Fuera del sótano, médium fuego, médium sí, médium sentido, médium derramada, médium perdida,

médium pasión

médium Riffaterre

médium multiplicada

médium transparencia

médium mensaje

no tiene

no tendrá consecuencias, pero para mí, sujeto médium, todo lo que es nuevo, todo lo que altera el orden es un signo médium hermeneusis.

Hay un texto que se va llenando de voces, en las puertas de otro sótano-universo, donde las palabras atraviesan las calles y llegan a un bar, allí se sientan ellas, a la mesa que está junto a la ventana, y el olor de los tomates del jardín de casa llega, sin explicación alguna, fácil y preciso, porque soy la médium escritora que hechiza las palabras, y puedo sentir debajo de la ropa, los puntitos rojos que salen, anárquicos y preciosos, como ínfimos frutos incómodos para quienes añoran pieles sin tropiezos, sin manchas, sin incrustaciones de ínfimas piedritas cherrys. El hombre que está en la mesa de atrás me besa la espalda, sin siquiera moverse de su asiento. Nada, salvo que el bar-sótano tiene a mi espalda la palabra hombre.

Llamada puntual. El diálogo se vuelve consecuente. “Madurez narrativa”, dice la voz del otro lado. Hay un runrún Benveniste del médium locutor que me convierte en médium alocutario, y que pronto se hace rmntuod bla, chakrkksss bla y otra vez rmntoud bla. Y yo dejo correr esa cosa de juicio que levanta la cerca para separar el cuento a la derecha y la poesía a la izquierda. El punto seguido en la gramática y el renglón incompleto en la antigramática; el inicio, el desarrollo y fin, en una narratología que no me deja respirar y rmntuod bla, rmntoud bla, chakrsss bla.

La voz en el teléfono y los besos en la espalda. Húmedos, pegoteados entre sí, apelotonados, y luego, con toda la paciencia, la palabra hombre empieza a despegarlos uno a uno, sin que me dañen. Le dedica a esto todo el tiempo del mundo, mientras ni siquiera lo hace y yo ni siquiera hablo por teléfono: mi única actividad consiste en sentir la espalda desnuda y eliminar las interferencias.

El pegote de besos huele a saliva y café. Cuando pierde un beso, la palabra hombre lo persigue por medio del olfato a través de todo el tapizado de la espalda, inseparablemente opuesto al rmntuod bla, rmntoud bla, chakrsss bla del teléfono.

Recuerdo que antes un teléfono era un objeto excepcional. Un pequeñísimo dragón inmóvil y oscuro sobre un mueble, que de vez en cuando lanzaba un sonido no exento de un leve temblor. Entonces, alguien levantaba sus astas simétricas, y colocaba una pegada al oído y otra cerca de la boca. Así se producía una actividad muy humana, llamada comunicación, runrún Benveniste, médium locutor, médium alocutario. Había que escuchar y luego, responder. O permanecer en silencio. También podía ocurrir que lo escuchado fuera tan atroz que quien empuñara las astas negras del dragón las golpeara sobre el cuello del mismo y lo dejara así, inerme, por un tiempo prudencial, solitario y oscuro sobre el mueble, hasta que por fin encontrara las razones suficientes como para meter el dedo en el corazón circular, compuesto a su vez por otros pequeños subcorazones en forma de círculos enumerados. Se metía el dedo en determinados subcorazones, según fuera el código con el que se deseaba comunicarse (cada hogar tenía un código), se hacía un movimiento circular, semicircular, y otra vez volvía el ritual Benveniste de las orejas, la boca, las palabras, el rmntuod bla, rmntoud bla, chakrsss bla.

Ahora, con ese suave olor a ojos cerrados y boca abajo, a dilataciones y asombro, el cerebro y la nariz astrales no pueden decir un nombre pero sí reconocer el tiempo: ahora.

Médium llamas

Médium ceremonias de la eternidad

Médium recomenzar

Médium invocando

Médium útero

Médium unísono

Médium impreciso

Médium labio

Médium ano

Médium fuego tópico

Médium lento

Médium pegar y despegar besos mientras el otro sigue en el teléfono. ¿Qué te pasa?, dice. Es mi espalda, digo. Hay un hombre que me pega y me despega besos. ¿Por placer o por necesidad?, pregunta. Creo que por placer, digo, pero ahora es una necesidad. La voz en el teléfono se fragua y luego salta desde allá hasta acá.

Médium impulso

Médium espontáneo

Médium coincidir

Médium conducir el auto

mientras la palabra hombre me desnuda en el asiento de atrás y yo te alcanzo el pie para que chupes todo el placer de la noche joven en una ciudad tan pequeña, tan pequeña que cabe en la cabeza de un alfiler, y vos mirás por el espejo retrovisor, aunque no ves que la palabra hombre es un médium toro comprimido en médium veintitantos años, pero no importa porque luego yo te contaré, con lujo de detalles, mientras vos pegás y despegás los besos en todo el pie que pisa una ciudad tan pequeña, tan pequeña que médium desaparece.

