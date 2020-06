Quién escribirá el nuevo mundo 

Sospecho que la mayoría de los que hablan de un mundo nuevo y más solidario luego de la pandemia piensan que ese mundo lo van a tener que construir los que tienen poder, voz, inteligencia. Sería algo así como despertarse mañana y que se hayan abolido la pobreza, las desigualdades y la corrupción. El desafío es otro, claro. El desafío es ver cómo nos plantamos cada uno de nosotros ante ese mundo nuevo. Qué estamos dispuestos a hacer y a sacrificar. Y qué ideas podemos aportar.

Supongo que todos deseamos que desaparezca la pobreza, pero la mitad del mundo no quiere que la pobreza desaparezca por repartir mejor los recursos. Quieren que la pobreza desaparezca mágicamente. No quieren sacrificar ni la más mínima comodidad. Seguramente un mundo más ecológico también sería bueno, pero el capitalismo es sinónimo de contaminación, así que ahí también va a estar complicado hacer cambios.

En definitiva, estamos más o menos como en el punto de partida. Como es difícil decir lo que van a hacer los otros, habría que discutir lo que vamos a hacer nosotros, cada uno de nosotros. Al problema lo conocemos: pobreza, distribución inequitativa... O sea los problemas de siempre, aunque algunos distraídos simulen que recién ahora, con la pandemia, nos enteramos de las cosas terribles que acosan el mundo. En cuanto a probable soluciones, ahí estamos lejos.

El riesgo es repetir infinitamente la misma batalla. Porque todo indica que de un lado estaremos los de siempre, y del otro también. Además, en este nuevo mundo que se viene, el que nadie sabe cómo será, las buenas causas tienen los enemigos más poderosos que uno se pueda imaginar. Que son los enemigos de siempre: la oligarquía, los millonarios, las multinacionales. Sin olvidar que una parte del nuevo mundo estará en manos de delirantes como Trump y Bolsonaro. Porque ese nuevo mundo viene con ellos adentro.

Quizá habría que invertir la forma de pensar. Ir desde abajo hacia arriba. Desde uno a las organizaciones sociales y políticas, y de allí hacia arriba, hasta donde sea posible. Se parecería a una revolución, y quizá lo sería. Esto implica, sobre todo, el compromiso personal. Porque es difícil imaginar un mundo más ecológico (usemos este ejemplo) ya que los dirigentes y los estados están muy presionados por el establishment económico. Pero no es tan difícil imaginar que cien intendencias pequeñas se propongan soberanía alimentaria, huertas comunitarias, no uso de glifosatos... y que desde allí se estimule el ejemplo hacia arriba. Sé que suena algo inocente, pero más inocente es pensar que los dirigentes del mundo se pondrán de acuerdo en alguna ONU u OMS y se pondrán a trabajar por un mundo realmente mejor.

Una de las variables de ese nuevo mundo sería entonces, no delegar tanto. O al menos no delegar todo. Así llegamos a la consigna: si quiere algo bien, hágalo usted mismo. El nuevo mundo exige militar más, o exige una nueva militancia. O más compromiso, si es que lo asusta la palabra militancia. No hay que esperar a que nos digan cómo se construye un mundo mejor. Lo sabemos. Si uno no lo quiere practicar, entonces el problema es otro. Claro que la militancia personal tiene límites, pero es eso o nada. O quedarse esperando respuestas que difícilmente llegarán.

Pero creo también que los que militan deberán aprenderse nuevos códigos. Repetir como loros las mismas consignas de siempre no creo que ayude. Qué malo es el capitalismo, qué malo es el neoliberalismo. Ya lo sabemos largamente. Ya marchamos por eso y contra eso, y aquí estamos, embarrados como nunca. El desafío individual implica, también, la imaginación, la novedad, nuevas herramientas. Y eso no es sólo para nosotros sino también para los intelectuales, los divulgadores y cierto periodismo.

También hay que pensar en la posibilidad de que todo se vuelva aún peor que hoy. Que lo que se viene sea una verdadera distopía: control asfixiante, acumulación extrema, medio mundo viviendo de la basura y el otro medio idiotizado por la comunicación en manos de pocas personas. O sea: Blade Runner, Fahrenheit 451, V de Venganza.... Ante esto quedan pocas opciones: correr para sobrevivir es una, quizá la única. Olvidate de la solidaridad, aunque en las distopías que mencioné a veces aparece una salida. Pocas veces.

¿Y si el nuevo mundo en lugar de venir con más igualdad viene acompañado de la violencia de los desposeídos, siguiendo el modelo de lo que sucede en estos días en Estados Unidos? ¿Estamos preparados para que el mundo explote? ¿Y si viene acompañado de un cansancio definitivo, de un agotamiento de la paciencia? Ojo con esto, chichipíos míos de mi corazón. No sería la violencia revolucionaria. Sería la violencia de la bronca, del hartazgo. ¿Y entonces, de qué lado se pondría cada uno de nosotros?

Y no hay que descartar que este mundo deba morir para que nazca otro. Ha sucedido varias veces en la historia. Quizá ha llegado de nuevo ese momento. Da miedo, sí. A joderse. Es lo que hay. Si nada de esto sucede, nos quedaría aceptar que el mundo es “esto”, así de imperfecto, con sus buenas y sus malas, con sus crisis y sus vueltas a la normalidad.

