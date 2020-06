Coronavirus: suspenden la indagatoria de los dueños y la directora del geriátrico de Belgrano

Las indagatorias a la directora y a los dueños del geriátrico Apart Incas, del barrio de Belgrano, donde hubo un brote de contagios y diez muertes por coronavirus, fue suspendida "hasta nuevo aviso" porque un empleado de la fiscalía tuvo contacto con familiares directos que dieron positivo de esa enfermedad, informaron este viernes fuentes judiciales.



La indagatoria estaba prevista para jueves y viernes pero se postergó debido a que un empleado de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 8, a cargo de Maximiliano Vence, mantuvo contacto estrecho con personas que tienen Covid-19. “Vamos a solicitar de manera urgente que las indagatorias se hagan vía online, ya sea por Zoom o por alguna otra plataforma, a fin de no vulnerar el debido proceso", dijo Ignacio Trimarco, abogado de las familias de las víctimas.



La médica Carla Raffo debía comparecer el jueves ante la justicia porteña en horas de la mañana y este viernes era el turno de los dueños de la residencia, Hugo Visca y Luis Megyes, en la sede judicial ubicada en la avenida Cabildo 3067, 3° piso.



"Personal de la fiscalía que había concurrido a trabajar en forma presencial los días 8 y 9 de junio informó que registró un cuadro febril motivo por el cual le dio intervención a su obra social, cuyo personal médico decidió, en virtud del contacto mantenido con familiares directos que resultaron ser covid-19 positivo, poner en aislamiento al agente y realizarle un hisopado, cuyo resultado dio negativo", informó Vence a las partes. Sin embargo, los facultativos recomendaron que continúe en aislamiento hasta cubrir los 14 días desde el último contacto con el caso de coronavirus confirmado.



Ante esa situación, el fiscal Vence suspendió las actividades presenciales en la fiscalía y, en consecuencia, "hasta nuevo aviso" las indagatorias a los propietarios del geriátrico y a su directora, acusados por "homicidio culposo".



El abogado Trimarco ya había adelantado la semana pasada que iba a pedir "medidas restrictivas de la libertad, ya que entendemos que son los responsables de infringir la cuarentena causando la muerte de los diez abuelos del geriátrico".



La causa se inició el 21 de abril, cuando el geriátrico Apart Incas, ubicado en avenida de los Incas al 1100, debió ser evacuado y clausurado cuando 28 de los 33 adultos mayores residentes allí contrajeron covid-19 y luego diez de ellos murieron. Además de los 14 empleados de la institución, otras 10 personas también se contagiaron.



El fiscal Vence ordenó la evacuación de todos los residentes y su derivación a distintos centros asistenciales de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, y dispuso un allanamiento a la clínica para retirar los libros de ingreso y egreso al establecimiento, historias clínicas y otros elementos probatorios.