“Comandante Win, mire. Mire, jefe, mire acá. Mire esto”.

Otra vez el nuevo. Lo tiene harto. Mire, jefe, mire. Mire acá. Mire. Toda la jornada. No lo aguanta más. Los primeros días, pensó que era curiosidad de novato o ganas de quedar bien. Pero ya roza lo patológico: ningún ser de ningún tipo es capaz de sostener un entusiasmo así durante tanto tiempo; menos, uno que se ve obligado a observar el mismo sector del mismo planeta durante las ocho horas que dura su turno. Ya sabe que ignorarlo sólo aumenta esa alegría insensata que parece sentir cada vez que cree que descubre algo, así que le responde con un gesto e intenta controlar el parpadeo de su tercer ojo, que es el que se exacerba cuando va a perder la paciencia. A medida que se acerca, finge observar otras pantallas, al fin y al cabo, es su función vigilar el resto del universo también.

“Mire, mire ahí”. El dedo largo y verdoso del novato dibuja una línea imaginaria en la pantalla, como si jugara a unir los puntos.

“¿Qué es lo que se supone que estoy mirando, Wan?”

“¿No los ve? Nunca hacen eso. Nunca. Quizás estén tratando de enviarnos un mensaje”.

El Comandante Win cierra el tercer ojo. Si deja el párpado libre, se le va a salir de órbita. Y otra vez va a tener que rendir cuentas frente a sus superiores por sus arrebatos: que no puede insultar a los Observadores, que no está bien gritarles ni amenazarlos. Cuenta hasta infinito punto rojo antes de contestarle.

“Dígame, Wan: ¿hace cuánto que tiene asignada esta pantalla?”

“Siete jornadas, señor”.

“Y antes, ¿cuál observaba?”

“Sección 3, parcela 153, Plutón”.

“No había mucha acción ahí, eh”.

Los ojos de Wan se dirigen hacia el suelo. Sus mejillas se ponen violáceas, es un segundo nada más.

“¿Qué le parece raro de lo que ve ahí?”

“Que hace unos días no se veía nada, señor. Y ahora están ahí, armando esos dibujos”.

“Ajá. Dígame, Wan: ¿qué sabe de los terrícolas?”

“Todo lo que está en el manual, señor”.

“Ya veo… Mire, Wan, entre otras cosas, los terrícolas hacen filas. No entendemos bien para qué, pero hacen filas o andan en grupos. A veces, se juntan tantos que se vuelven una mancha única, amorfa que después se desarma. Evolucionan rápido, se adaptan a cualquier cosa y creen que se hacen más fuertes. ¿Se da cuenta? Son así. No quieren decirnos nada, ni se imaginan que estamos observándolos”.

Wan asiente apenas con la cabeza y vuelve a dirigir su mirada hacia la pantalla. No quiere que el Señor Win perciba cómo se le nublan las membranas oculares. Lo peor para un Observador es ponerse emocional. Sus ojos, de todos modos, ya se han acostumbrado a trazar líneas imaginarias entre los puntos. Raya, raya, raya. Punto, punto, punto. Raya, raya, raya. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que los terrícolas no quieren decirles nada? ¿Y si saben? ¿Si lo intuyen? Wan levanta la nariz y olfatea el aire: el jefe ya se ha alejado. Los demás tienen las miradas fijas en sus pantallas. Le parece, incluso, que el saturnino que tiene a la izquierda duerme con los ojos abiertos. Es el momento: presiona la tecla que le acerca la imagen una, dos, tres veces. No le alcanza. Se pregunta qué serán esas formaciones de las que entran y salen los puntos que siguen ahí, a una distancia extraña unos de otros. Se mueven. Lentos pero se mueven. Cada tanto, observa puntos libres, móviles que no se detienen hasta que se le van de cuadro. Le gustaría seguir alguno, analizar el patrón de movimiento fuera de la parcela que le ha tocado en suerte. No sabe bien por qué.

Mientras, el Comandante Win se ha deslizado hacia su oficina. Ha puesto sus cristales en modo lluvia de asteroides, que es lo que hace cuando quiere dormir la siesta sin ser interrumpido. Pero no va a dormir la siesta: acaba de tener una idea que, de salir bien, podría reconciliarlo con sus superiores. Antes de establecer la conexión, decide chequear algunas pantallas por sí mismo. Una exploración random, nada muy detallado. No recuerda los códigos con exactitud así que en los primeros intentos hace agua: llega a pensar, incluso, que los océanos han conquistado por fin la Tierra. Pero no, ahí están de nuevo los puntos que le mostraba Wan. Cambia de imagen: menos puntos. En otra, casi ninguno. Está listo. A lo sumo, se habrá equivocado y pasará en forma definitiva a la lista amarilla de los que jamás van a obtener un ascenso. Aclara su voz mental: no quiere que nada interfiera en la comunicación. Cierra los párpados de sus tres ojos, cruza los brazos e invoca al General.

Oye la música de espera. Intenta mantener la calma. Peor hubiera sido que no lo atendiera. Siente una vibración en el pecho. Win, ¿qué pasa? Es la Tierra, General. Están listos. Win, hace rato que abortamos las operaciones en la Tierra. ¿De qué me habla? Lo sé, señor, pero se ven cambios en la circulación. Quizás sea el momento propicio. ¿Nos queda alguien allá? Ni me conteste: ya veo que no sabe. Espere. La música de espera, otra vez. Win cuenta satélites para evitar que sus pensamientos empiecen a dispersarse. Espera.

A los 30 satélites, se le ocurre que si sigue contando, va a quedarse dormido. Empieza a pensar, entonces, en la lista de voluntarios que va a confeccionar en caso de que autoricen la misión. Wan la encabeza. Sería como matar dos amebas de un tiro. Fantasea con sacarse de encima a lo saturninos esos que duermen con los ojos abiertos. No ha podido comprobarlo, es cierto, pero se sabe. Está en eso cuando vuelve a sentir esa incómoda vibración en el pecho. Win, oiga. Todavía quedan de los nuestros allá: dos están a cargo de eso que llaman países, hay que contactarlos. Nos la deben. Bien, señor. Y queda otro que ahora es estrella de televisión, ese que captamos de chiquito y que arruinaba nuestras operaciones llevando gente al Uritorco. Ese también nos debe una. Bien, señor. Win no logra evitar la interferencia: ¿por qué me está indicando todo esto?, se pregunta. ¿Por qué cree?, recibe de inmediato. Usted va a comandar la misión, veo que ya empezó a confeccionar la lista de su tripulación. No hace falta que se esmeren en la reconversión facial: a los terrícolas se les dio por usar máscaras ahora. Nada va a sorprenderlos. Esperamos sus informes, Win.

El General corta la comunicación cuando percibe que la ira reprimida de Win empieza a provocar estridencias. Qué manera sencilla de sacarme a ese inútil de encima, piensa. Sus exabruptos lo tienen harto, hace años luz que no lo aguanta. Si tuviera boca, ahora estaría sonriendo.