Concejal denunciado por delitos sexuales y por filiación

El edil Carlos Galleguillos fue denunciado por delitos sexuales y amenazas en perjuicio de una adolescente. La chica ahora tiene 17 años y a raíz de esa relación tuvo un bebé. Además, la adolescente junto a su madre tuvieron que iniciar un juicio civil contra el concejal por filiación y alimentos, ya que tampoco asumió responsabilidades económicas.

La denuncia penal está radicada en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual 2. El juicio civil se tramita ante el juez Daniel Juan Canavoso.

La madre de la adolescente relató que el año pasado antes de las elecciones de octubre, descubrió que su hija de 16 años estaba embarazada de Galleguillos, quien en ese momento tenía 38 años. El concejal fue electo por el frente de Alfredo Olmedo junto a su hermana, Griselda Galleguillos, actual presidenta del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma. La concejala es promotora de la consigna "salvemos las dos vidas", y salió en defensa pública de su hermano exponiendo a la madre y a la adolescente que lo denunciaron.

Salta/12 intentó hablar con el concejal denunciado, pero Galleguillos no atendió las consultas.

La mamá de la chica relató que el concejal captó a su hija a través de Facebook. "Él le mandó solicitud por Facebook y le escribía por Messenger. La envolvió, hizo que lo empezara a ver, sin que yo supiera y sin mi consentimiento. Él tiene 38 años y ella estaba en el colegio secundario", sostuvo.

"Un día la encontré llorando. Después mi hija me dijo que estaba embarazada. Él quería que ella aborte. Cuando me dijo que estaba embarazada de Galleguillos a los 5 meses de embarazo, fui con una abogada a la Fiscalía y no me quisieron tomar la denuncia", contó la madre.

Señaló que cuando pidió una mediación con el edil, éste se presentó y negó la filiación. "Dijo que no sabía si era su hijo y quería que le hagan un ADN. Ella estaba embarazada. El ADN iba a ser sacándole el líquido amniótico. Se comprometió a pagar todo y después no lo hizo. Cuando volvimos a la mediadora dijo que no quería llegar a un acuerdo", afirmó.



La mujer relató que al poco tiempo su hija comenzó a recibir amenazas de parte de Galleguillos, quien le decía que se quedara callada. Según lo relatado por la madre, esto incluyó el delito de sexting y además "le decía que tenga cuidado cuando salga a la calle, que le podía pasar algo". "Yo dejé de trabajar para cuidar a mi hija", añadió la madre, quien era empleada de servicio doméstico y trabajaba de forma no registrada.

Ante las amenazas, volvieron a la Fiscalía y tomaron la denuncia con el relato de la adolescente.

La madre manifestó que Galleguillos no se hizo responsable en ningún momento ni de la hija ni del embarazo y tampoco del bebé que nació en octubre del año pasado. Ese día, la adolescente estaba internada, necesitaba medicamentos que la madre no podía comprar y en el hospital vieron mediante la transmisión de un medio local que hablaba el edil. "Él concejal se hacía el lastimoso con otra mujer que estaba con su bebé y nosotras sufriendo en el hospital. Fui al Concejo a pedirle para los remedios", contó la mamá y allí evidenció que el edil había embarazado a su hija.

"El concejal y su hermana, Griselda Galleguillos salieron a hablar barbaridades en los medios. Ella decía que mi hija vivía de fiesta. No es cierto. Este tipo aprovechaba cuando yo llevaba a mi hija de 10 años con discapacidad a sus sesiones para ir a buscar a mi otra hija al colegio. Yo llegaba a las 21.20, no me daba cuenta de que ella no había regresado a las 19", manifestó la madre.



La mujer sostuvo que siente impotencia por las violencias (sexual, económica y psicológica) que tuvo que pasar su hija. "En la justicia no nos prestan atención. Me da bronca que tengamos que estar saliendo en la televisión para que nos escuchen. Me da bronca por mi nieto. Pido justicia", expresó la mujer.

"El concejal y la hermana dicen que es todo política, que a mí me pagaron. Eran tiempos de elecciones, él no quería que digamos nada. Yo no me podía quedar callada. Él ha seguido haciendo su vida tranquilamente. Anda por la calle repartiendo mercadería y cosas a la gente, sabiendo que hay un niño de su sangre que también necesita. Nunca le dio nada. Ya presenté los papeles para el ADN, tengo que esperar a que el juez haga lugar", contó.

La referenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, sostuvo ante Salta/12 que espera reunirse con la madre, su hija y la abogada que las representa en la causa civil. Planteó preocupación por el tiempo que ha transcurrido y la falta de medidas de la Fiscalía Penal y del fuero civil. "Ella era menor de edad. ¿Por qué no actuó la justicia? Lo último que le pidió el juez a la madre es que lleve testigos y con escribano público. Vamos a hacer presentaciones en la Justicia. Es una violencia extrema", aseveró.