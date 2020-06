La oposición reclamó el rescate de Latam

La discusión sobre la decisión de la compañía aérea Latam de convocar a concurso de acreedores y dejar de volar en el país también estuvo en el contrapunto opositor con el jefe de Gabinete. Dese Juntos por el Cambio reclamaron al Gobierno que rescate de la compañía extranjera. "Por un lado piden el rescate de Latam y por el otro se oponen al de Vicentin. Nos dejaron en emergencia alimentaria y vienen a hablar de la revolución de los aviones. Que la gente podía viajar en la Argentina aun módico costo. La gente no tenía para comer", se quejó la senadora oficialista María de los Angeles Sacnun. “Este problema es un problema de los últimos 4 años. Cuando uno mira el número de empresas y empleadores registrados en el año 2015 y los compara con los que quedaron el 10 de diciembre de 2019, se encuentra con la suma de 24.537 empleadores menos. Empresas que quebraron, que no pudieron sostenerse. Y entre esas empresas quedaron en el camino varias líneas aéreas. Cerró SOL, cerró Avianca, estaba a punto de cerrar Andes, una empresa nacional, cerró Norwegian y hoy vemos el resultado de esas políticas con el cierre de LATAM”, sumo Mariano Recalde, ex presidente de Aerolíneas Argentinas. Santiago Cafiero, en tanto explicó que el gobierno pagó durante abril y mayo el 50 por ciento de los salarios de los trabajadores de Latam a través de la APT.