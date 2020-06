Ya son cinco los funcionarios porteños contagiados de coronavirus

Al menos cinco funcionarios del gobierno porteño integran hasta el momento el universo de más de 20 mil personas contagiadas de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, confirmó esa cifra y aseguró que en todos los casos se encuentran “bien y asintomáticos”. La alarma sobre una potencial multiplicación de casos en las filas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que volvió a dar negativo a un segundo hisopado, se había encendido cuando se conoció el contagio de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien visitó el viernes pasado la sede del gobierno porteño en Parque Patricios para conversar con el senador Martín Lousteau, el ex titular de la cámara de diputados, Emilio Monzó, y con el propio jefe de gobierno.

El miércoles se habían conocido los dos primeros casos positivos de covid-19 en el gabinete de la ciudad: el del secretario de Asuntos Estratégicos, Emmanuel Ferrario, y el de Federico Di Benedetto, del área de comunicación. El jueves se sumaron los casos de la subsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni, y su marido, el exministro de Cultura de la gestión Vidal en la provincia, Alejandro “Conejo” Gómez, actualmente integrante del directorio del Teatro Colón.

El quinto es de la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, que lo comunicó a través de su cuenta personal de Twitter. “Les quiero contar que me dio positivo el hisopado por #Coronavirus. Me siento bien y estoy en mi casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quédense en sus casas y cuídense”, escribió la funcionaria porteña de 39 años, que no presentaba síntomas. “Son cinco los casos. Todos están bien y asintomáticos”, declaró al canal América TV el vicejefe de gobierno Santilli.

Fuentes del gobierno porteño informaron que los casos se detectaron a partir de un hisopado general al que se sometieron varios de los integrantes del gabinete de Rodríguez Larreta luego de que se conocieran los primeros resultados positivos. La alerta en el entorno del alcalde porteño se encendió esta semana tras la confirmación de que Vidal se había contagiado. La ex gobernadora había almorzado el viernes de la semana pasada en el edificio de calle Uspallata con otros miembros de la alianza Cambiemos como Loustou y Monzó.