Ginés González García: “Podemos estar complicadísimos si el avance adquiere un ritmo exponencial”  

"Estamos bien, pero podemos estar complicadísimos si el avance adquiere un ritmo exponencial. No hay un tema crítico hoy en el número de camas, sino que el ritmo evolutivo puede hacer que en un tiempo no demasiado largo tengamos un problema", sostuvo el ministro de Salud, Ginés González García, en declaraciones radiales. Precisó que si se mantiene el crecimiento de la cantidad de casos de coronavirus , el sistema sanitario se vería desbordado "dentro de algunas semanas". También apuntó contra los exfuncionarios macristas y afirmó: "Ya que no fueron buenos ministros, tendrían que tratar de ser buenos ex ministros".

Ginés detalló que “en el país tenemos un 50 por ciento de ocupación de las camas y en la Región Metropolitana tenemos un 65 por ciento”. “Hay establecimientos que están en un 80 y otros en 40”, agregó y remarcó que el AMBA “tiene un índice ocupacional más alto que el resto del país".

"Tenemos que restringir la circulación. Con qué instrumentos no lo sé ni lo voy a decidir yo. Lo van a decidir los que están trabajando en el sistema decisional, que este jueves se vuelven a juntar ", señaló el funcionario. "Hicimos un gran esfuerzo, hubo un gran compromiso de la gente. Hay que persuadir para volver a ese compromiso y hacer un esfuerzo más. No creo que sea eterno, pero ahora tenemos que hacer un stop. Podría ser muy útil parar un poquito, porque hay mucha circulación", añadió.

González García se quejó también de los cuestionamientos de la oposición y consideró que tendrían que tener "vergüenza" los exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos.

"Dicen que hay que incentivar la acción comunitaria y resulta que rompieron toda la red comunitaria", expresó.

Luego apuntó directamente contra el exministro de Salud, luego devenido en secretario, Adolfo Rubinstein. "Se pasean por todos los medios diciendo qué es lo que hay que hacer. Ya que no fueron buenos ministros, tendrían que tratar de ser buenos ex ministros", completó.

Anoche, en diálogo con el canal América, el ministro dijo que "todavía podemos tener un repunte porque evidentemente la velocidad de diseminación del virus, teniendo circulación comunitaria, genera una casuística muy fuerte, como lo estamos viendo".



Consultado si considera la posibilidad de volver a Fase 1 del aislamiento en AMBA, González García sostuvo que "es deseable", y afirmó: "Evidentemente tenemos que tomar alguna medida, ya mejoramos los primeros números y estamos muy por debajo de lo que era la posibilidad, pero estamos creciendo y tenemos que buscar cómo pararlo".



De todos modos, advirtió que hay que "tener mucho equilibrio con la situación de la gente, ver hasta dónde le pedimos sacrificios, porque no es fácil y también es cierto que necesitamos que haya cumplimiento, porque lo que está pasando en esos últimos días es que hemos aflojado, por eso pasó lo que pasó".

Transporte y runners

Para Ginés, hay que restringir mucho el transporte", porque "es mucho movimiento y hay que bajarlo", además de seguir trabajando en una medida como lo es la de tener una conducta activa de ir y buscar el caso, en este caso con el plan Detectar".

El ministro sostuvo que ve "muy bien la salida de los chicos" en la Ciudad y aclaró su opinión por el permiso para salir a realizar actividad física. Dijo que "el problema no es tanto que salgan sino la idea de que se volvió a la normalidad". "Mucha gente entendió, cuando vio la muchedumbre corriendo, que habíamos vuelto a la normalidad, y empezó a comportarse de esa manera", concluyó.