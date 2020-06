Todos contra Djokovic

La lluvia de críticas no se hizo esperar. Jugadores, ex tenistas y hasta el presidente de la ATP dispararon -con distinta vehemencia- hacia Novak Djokovic y su fallido Adria Tour , torneo exhibición disputado en Serbia y Croacia que, haciendo caso omiso a cualquier recomendación sanitaria, derivó en el contagio de coronavirus de al menos ocho participantes, incluido el número uno del ranking .

"No me citen por cualquier cosa que yo haya hecho que fuera 'irresponsable' o calificada de 'estúpida'. Esta se lleva todos los premios", tuiteó este martes el australiano Nick Kyrgios (30° del ranking), junto a un video donde se observa a Djokovic y varios de los competidores del Adria Tour "divirtiéndose" en una fiesta en Serbia durante el torneo.

El australiano, polémico por sus a veces controvertidas acciones dentro de la cancha, ya había disparado contra el serbio el domingo, cuando se canceló el certamen tras conocerse el caso positivo de covid-19 del búlgaro Grigor Dimitrov (19°). "Vaya liderazgo", sentenció Kyrgios, en referencia a que Djokovic es el presidente del Consejo de Jugadores de la ATP.

La raqueta oceánica tampoco se privó de calificar en su momento como "boneheaded" -algo así como "cabeza de termo"- la decisión de llevar a cabo el torneo.



Por su parte, y más protocolar que el "chico malo" australiano, el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, criticó la actitud de los tenistas durante el Adria Tour. "Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco", aseguró el directivo en declaraciones al periódico estadounidense The New York Times.



"Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado", añadió el mandamás del organismo que anunció la semana pasada el calendario del tenis para los próximos meses, con la reanudación del circuito el próximo 14 de agosto con el torneo de Washington.



Otro que no se privó de opinar al respecto fue el ex número uno del ranking Andy Roddick. El estadounidense hizo uso de la ironía para comentar que "aparentemente hay una pandemia" al observar varias de las fotos de Djokovic y otros tenistas abrazados en la presentación del Adria Tour.

En tanto, la tenista estadounidense de ascendencia guyanesa Sachia Vickery también aprovechó la ocasión para señalar la irresponsabilidad del serbio y compañía. "Esto es para el fans club de Djokovic, que me castigó la semana pasada después de que lo prioritario debiera ser la salud y no cuánta gente pueden juntar los jugadores top. Ahora están en silencio", criticó la tenista, junto a un divertido video/meme.