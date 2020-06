Emanuel Morales reveló que tiene esclerosis lateral amiotrófica

El ex defensor Emanuel Morales, que jugó en Huracán, Chacarita, Quilmes y CAI de Comodoro Rivadavia, reveló este martes que hace dos años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



El pampeano de 33 años contó en una entrevista con Fox Sports que fue diagnosticado en 2018 cuando todavía pertenecía a Huracán.



"Chucky" Morales, quien pasó por Chacarita y Quilmes, relató su dura lucha contra una enfermedad degenerativa que no tiene cura y tiene un pronóstico de vida de "entre tres y cinco años".



La historia del lateral izquierdo, que jugó más de 300 partidos en el fútbol argentino, se conoce unos días después de que otro ex jugador anunciara que padece ELA: el español Juan Carlos Unzué, ex compañero de Diego Maradona en el Sevilla y también ayudante de entrenadores como Josep Guardiola, Luis Enrique y Frank Rijkaard.



"Creo que soy el único caso de un futbolista argentino con esta enfermedad", contó Morales, quien tiene una hija de casi tres años. "Algunos días mi mujer me tiene que ayudar a lavarme los dientes y a cambiarme", manifestó Morales en un crudo testimonio.



Morales recibió apoyo de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y, según contó, también cobra un sueldo de Huracán, ya que fue diagnosticado mientras tenía contrato vigente con el club.



"Lamentablemente me enfermé estando ahí (en Huracán) y por una cuestión legal me extendieron el contrato. Recién cobré diciembre en junio", señaló.



Morales nació en General Pico, La Pampa, y de chico se instaló en la pensión de CAI de Comodoro Rivadavia. En el Sur jugó cinco años hasta que pasó a Chacarita, luego fue a Quilmes y de ahí pegó el salto a Huracán.



En el medio tuvo un breve paso por Los Andes, a préstamo, pero debió regresar al Globo, ya que a mediados de 2017 tuvo los primeros síntomas de la enfermedad que, finalmente, le diagnosticaron en marzo de 2018.