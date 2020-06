Cannabis: un intendente impulsa la plantación para uso medicinal

“Más de 20 familias en Villa Ciudad Parque se exponen a la ilegalidad en busca de cannabis medicinal para mejorar todos los días su calidad de vida”, le dijo a Página/12 Pablo Riveros, jefe comunal de esa localidad cordobesa. Por tal motivo, desde el municipio se impulsará la legalización de la siembra de marihuana en su jurisdicción, para la utilización del cannabis con fines medicinales.

Riveros sostuvo que lo que buscan desde el municipio es encontrar “una solución a un problema de salud pública” para todos aquellos que la necesiten. “Esa es mi responsabilidad como jefe comunal”, subrayó el titular de la comuna de Villa Ciudad Parque.

Dijo que su propósito es “generar un hecho político que promueva un debate muy importante dentro de nuestra sociedad porque creo que el cannabis medicinal tiene que ver con la salud pública”. El objetivo es que “el Estado articule la demanda y pueda hacer cultivo comunitario” ya que el uso terapéutico del cannabis “ha mejorado a muchos de nuestros vecinos, que tienen tanto enfermedades graves, crónicas, como otras que tiene que ver con la edad, como artritis, reuma y dolores musculares”. Precisó que en las actuales circunstancias “a esas familias se las expone a la ilegalidad para conseguir la medicina y me parece que esto tiene que tener un principio de solución, a través del Estado y también habilitar a un privado que quiera venir a invertir y generar fuentes de trabajo”.

Riveros quiere que la legalización llegue “para todos aquellos que lo necesiten” ya que “el cannabis medicinal tiene legitimidad científica, social y le falta legitimidad política”.

Al jefe comunal le toca muy de cerca el tema ya que su madre tiene Alzheimer y consume el aceite. Gracias a ello “tiene más apetito, mucha más relajación en su conducta diaria, no se estresa por la falta de memoria y no tiene los sobresaltos que produce el hecho de no entender la realidad”, afirmó Riveros.

Insistió en que quiere “generar un hecho político que incite al debate dentro de la sociedad” para que “el Estado articule la demanda y pueda hacer cultivo comunitario”. Respecto de la postura de sus pares políticos, opinó que “no lo consideran prioritario y tienen temor de recibir más palos que flores”.

El uso terapéutico del cannabis favoreció a muchos de los habitantes de Villa Ciudad Parque que tienen enfermedades diversas. Otro ejemplo que dio sobre las bondades del aceite fue el de un hombre de bajos recursos que “antes de consumir el cannabis medicinal tenía entre 10 a 15 convulsiones por día. Luego de su uso sufre entre cuatro y seis”. Riveros resaltó que el costo de un frasco de aceite ronda los 3500 pesos. “Por eso quiero darle voz a todos aquellos pacientes que lo necesitan”.

Por otro lado, se refirió a la situación planteada en su comunidad por la pandemia de covid-19. "Estamos asustados porque nuestra principal actividad económica es el turismo, y la mayoría de los habitantes de esta comuna vive gracias a esta actividad y hoy se ve imposibilitada de poder ejercerla".

Por eso desde la intendencia creen que la legalización de la siembra de marihuana es “una alternativa económica y turística luego de que pase la pandemia para diversificar la economía regional” ya que "realmente el impacto de la pandemia es tremendo" para una localidad virtualmente paralizada por la cuarentena.

Villa Ciudad Parque, que tiene 3500 habitantes, está ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a nueve de Villa General Belgrano, sobre la ruta provincial 5. Riveros asumió el 10 de diciembre del 2019, luego de ganarle la elección, después de 16 años, a Héctor Polcan, que es parte del peronismo local de Hacemos por Córdoba, liderado por el gobernador Juan Schiaretti.

Riveros es conocido en Córdoba como el "intendente hippie", porque es artesano y usa rasta, aunque él declaró: "No soy hippie pero Polcan lo quiso usar en mi contra toda la campaña para intimidar a los vecinos con la suposición de que si nosotros gobernábamos los habitantes iban a actuar como bohemios, pero le resultó en contra".

De todos modos, el ex jefe comunal forma parte del actual equipo político como secretario de comuna, cargo que antes ocupó Riveros, en la anterior gestión, porque la Carta Orgánica municipal le otorga ese puesto a la oposición.

Riveros afirmó que hay “un sector minoritario que mezcla la plantación del cannabis medicinal con la política y no puede encontrar con que oponerse a mi gobierno en tan poco tiempo”. Resaltó que ese sector cree que “mi comuna se va a llenar de drogadictos”. “La mayor cantidad de personas que consume aceite de cannabis en la comuna no son usuarios de marihuana de forma recreativa”, aseguró.

El intendente actual, cercano al kirchnerismo, es militante de organizaciones sociales y sus propuestas políticas tienen relación con "la Comunidad Organizada de (Juan Domingo) Perón, la soberanía alimentaria y el cuidado del medio ambiente".

Declarado defensor del hábitat natural, es crítico de los dirigentes políticos tradicionales. Subrayó que en la cuenta de su distrito recibió "solo un peso" de lo que le corresponde por la coparticipación federal. Sostuvo que por eso necesita "un salvataje de los gobiernos provincial o nacional" para poder superar la crisis. "Sería de mucha ayuda que Nación o Provincia paguen un porcentaje de los sueldos", debido a que en cuarentena se ven imposibilitados de atraer visitantes con sus artesanías y sus paisajes.