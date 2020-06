De lo nuevo de Peces Raros al hattrick audiovisual de Messi

#Pantallazos Si estás para que se arme Lio, sale combo messista por OnDirecTV con Messi: la película (biopic que dirigió Álex De la Iglesia), Toma la pelota y pásala (documental sobre el épico Barcelona de Pep Guardiola) y Alma de potrero, especial sobre la Selección Argentina con entrevista a Lionel. Pero si preferís docuserie, probá el estreno de I'll Be Gone in the Dark, historia real sobre la búsqueda de un asesino serial (ya en HBO). O si estás para ficción, catá el debut de la serie On Becaming a God in Central Florida, con Kirsten Dunst como cerebro de una estafa piramidal (desde el 29/6 en OnDirecTV).

#VideosConCrema Peces Raros peló el videoclip de Sombras en la pared, montado con tomas de sus shows en Niceto Club del año pasado; que se suma a los nuevos singles de sus miembros: Rápido y seguro, de Lucio Consolo, y Olas de vapor, de Marco Viera. También hay estreno múltiple para el DJ JMP, que sacó dos videos: On Fire, con feat de Maxi Martina, glamour discotequero y coreos respetuosas del distanciamiento social; y Real, con feat de Juje Franco y capturas multipantalla de personas en situación de living. Además, salieron clips de los metaleros Habeas Pornus (Cuál es?), del popero Fran Vázquez (Bailo con mi sombra) y del cancionista Emmanez (Ahora que).

#CualquieraPuedeGooglear Clic viral: la flautista Sol Narváez, de la banda Un, Dos, Tres, Cuá fue la más votada por el público en la categoría musical de la segunda edición de Mi Vida En Cuarentena, el concurso multidisciplinario que organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Clic en curso: el Centro Cultural Rojas convida sus talleres online para jóvenes, con una oferta que incluye actuación, podcast, periodismo digital, Excel y acompañamiento terapéutico, entre otros.

#HacelaSimple Que a tu playlist nunca le falten nuevas canciones. Dos décadas después de la disolución del grupo, el simple Carhué Cuarenta (Heathcliff, It’s Me) marca el regreso de San Martín Vampire, el trío noventoso de Sergio Pángaro, Rudi Martínez y Fabio Rey. Además, salieron simples de Lujuria (Cold War), de Cvmille (Xo, con feat de Nossion), de K Lil (Programada para matar) y de Cuatro Al Hilo (Sirena).