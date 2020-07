Mirta Busnelli: "Trato de adaptarme a esta nueva vida"

En AM Del Plata, Mirta Busnelli contó cómo está viviendo la cuarentena. "Aceptando que es una tragedia para la humanidad, trato de adaptarme a esta nueva vida y ver qué colores tiene", dijo en diálogo con Marcela Coronel. "Estoy bastante bien, con algo de melancolía porque hace mucho que no veo a mi familia".

Al principio, recordó, “me puse en stand by. Sentir que no estaba obligada a producir o a aprovechar el tiempo me tranquilizó”. Lo mejor que descubrió fue “acercarme a gente que quiero con la que no hablaba hacía mucho tiempo. Logré poner en palabras ese afecto especial que es diferente para cada persona. Me encontraba diciendo cosas poéticas sin haberlo buscado”.



Aunque faltaban dos funciones para terminar el ciclo de La Savia , la actriz, que había vuelto a los escenarios tras superar un cáncer de útero, decidió faltar a la siguiente: “Ya se hablaba de contagiosidad y tenía miedo. A los tres días empezó la cuarentena. Fue buena la decisión”, dijo.

Ya confinada en su casa, “cada dolor, cada cosa que se te rompe es una tragedia. Un día me dolió el pecho y pensé si sería un infarto. Pero ni loca hubiera ido a una guardia por temor a contagiarme”.

Según Busnelli, nadie sabe cómo van a retomar la actividad los actores. ¿Cómo van a hacer las salas chicas? ¿Cómo nos vamos a relacionar en el escenario? Aunque descienda la curva de contagios, no imagino a los teatros llenos. Hasta que no aparezca la vacuna no vamos a volver a tener libertad absoluta”, concluyó.