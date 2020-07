Un aporte en tiempos de aislamiento social

La irrupción del covid-19 y el consecuente aislamiento social preventivo y obligatorio han implicado enormes desafíos para la sociedad argentina. Al verse interrumpidos los encuentros con los estudiantes en las aulas, los docentes, entre otros actores, se encuentran afrontando situaciones complejas. Diversas son las herramientas que se desarrollaron para acercar la escuela a la mayor cantidad de hogares posibles. El programa Clubes TED-Ed (de TEDxRíodelaPlata) es una de las propuestas que aportan al sostenimiento y fortalecimiento de la educación secundaria en un momento en que la presencialidad escolar fue inevitablemente puesta en jaque.

Hache Merpert, director del espacio Clubes TED-Ed, explica que es un proyecto pensado para que estudiantes adolescentes, junto con sus docentes, a partir de desarrollar y generar ideas que los movilicen y apasionen, aprendan a comunicarlas en formato audiovisual de charla corta tipo TED. Se trata de una iniciativa que se lleva adelante tanto en instituciones de educación formal como informal y que ante la imposibilidad de hallarnos en los espacios áulicos y comunitarios contribuye en el acompañamiento de los jóvenes.

Ethel Parietti de Angelini, docente de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini- UBA, comenta: “En la situación actual, todos estamos trabajando mucho, de un modo más proactivo, avanzando, creando y recreándonos, incorporando nuevos espacios tecnológicos, tendiendo redes colaborativas-solidarias entre docentes y acompañando a nuestros estudiantes, estando a su lado, ahí....haciendo Escuela”.

Sus palabras, como las de tantos otros docentes, resaltan la importancia de construir y reforzar una Escuela que incluya, que contenga y que esté presente en todo momento. Y al respecto ella agrega: “En ese hacer cotidiano aparece Clubes TED-Ed como una oportunidad más, como un medio para entablar vínculos con los estudiantes, para conversar acerca de lo que les pasa, para ponerlo en palabras y transformarlo en ideas y acción”.

Andrea Santiago es facilitadora de Clubes TED-Ed en la Escuela Secundaria n° 3 de Quilmes y, al igual que Ethel, comprende al programa como un espacio de comunicación, para la palabra y la escucha activa. “El proyecto atraviesa tres etapas; de inspiración, donde indagamos, exploramos y explicitamos los intereses de cada estudiante; de construcción del guión de la charla, momento en el que se ponen en juego estrategias de escritura, búsqueda e investigación del tema elegido; y de comunicación, donde preparamos la exposición de la charla y ponemos en juego distintas habilidades de oralidad y expresión”, manifiesta.

Todos los jueves, a las 16, desde las redes sociales de Clubes TED-Ed se transmiten encuentros en vivo (TED-Ed en casa) que implican la posibilidad de compartir estrategias comunicacionales e interactuar con los jóvenes estudiantes acerca de diversas temáticas que son de su interés. Pero también es posible recurrir a charlas que los mismos han brindado en distintos espacios educativos en instancias previas al aislamiento social preventivo y obligatorio.

“Memes matemáticos”, “Preguntas que me hacen pensar”, “Lisa vs. Barbie”, “Los adultos no saben todo”, “Por qué estoy orgulloso de ser”, “¿Género? ¡A mí me gusta la persona!” son sólo algunas de las charlas que se pueden observar y revivir en las redes.

Desde Clubes TED-Ed se comprendió la relevancia de sostener los trayectos educativos de los estudiantes y como expresa Hache, más de 500 escuelas se encuentran implementando, actualmente, el programa de manera online.

Además, cada dos semanas, los días jueves, de 18:30 a 20, desde TEDxRíodelaPlata se implementa “Ideas en casa”, una serie de reuniones en línea donde es posible dialogar o participar de debates con diversos oradores. Difundir ideas y sembrar temas de conversación es lo que proponen desde sus espacios web.

La virtualidad, aunque implica ciertas dificultades, no se tradujo en la pérdida de interés por parte de los jóvenes en proyectos como el expuesto. Y docentes como Andrea y Ethel encuentran en Clubes TED-Ed una puerta de entrada más para continuar con la escolaridad. En palabras de Andrea: “No pretendemos ser puros transmisores de saber, sino que buscamos generar y compartir conocimiento y que éste resulte significativo en las comunidades. Clubes ya es parte de la escuela y los jóvenes esperan para participar”.

* Licenciada en Comunicación UNQ