"Cuando uno tiene un contexto de transformación criminal, donde hay un territorio gobernado por sicarios porque ya sus jefes están todos detenidos y donde hay un enorme consumo de cocaína; donde un bunker hoy maneja uno, dos o tres millones de pesos por fin de semana; donde un gramo de cocaína cuesta tres mil pesos, o sea, que son consumos de alta gama... Es muy difícil que eso pare hasta que no haya una acción investigativa abarcativa. No hay forma. Cuando desarmamos organizaciones, el periodismo cree que es obra del Espíritu Santo. No reparan en que es obra de una gestión ministerial o de un conjunto de fiscales. Ése es el accionar que se debe hacer".

(Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, en declaraciones a El Litoral)