Alivio de la deuda por 30 mil millones de dólares

La propuesta de reestructuración de la deuda en default virtual de Macri fue bien recibida por distintos economistas. La consultora PxQ del ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis calcularon que permite un alivio en la carga financiera de 30 mil millones de dólares.

“En términos de sostenibilidad, la nueva propuesta del Gobierno implica un alivio (que en la jerga se conoce como debt relief) de 30 mil millones de dólares en comparación con el esquema actual de pagos de deuda pública emitida bajo ley extranjera”, indicaron.

La diferencia con la oferta original presentada el 21 de abril es de unos 11,5 mil millones de dólares más de pagos de capital e intereses. “El Gobierno en esta nueva oferta acepta realizar mayores desembolsos en los primeros años, lo cual fue clave para que el valor presente neto de la propuesta sea mayor”, detalló la consultora PXQ.

Agregó que en “comparación con los esquemas de pagos derivados de las contrapropuestas presentadas por los grupos de acreedores el 14 junio, la nueva oferta implica desembolsos que se encuentran apenas por debajo de la de los AdHoc + Exchange en los primeros 5 años”.

El informe explica que a lo largo del proceso de negociación, el Gobierno hizo especial hincapié en la necesidad de llegar a un acuerdo que respete los lineamientos de sostenibilidad planteados por el FMI, en particular: las necesidades financieras netas anuales como porcentaje del Producto estén por debajo del 5 por ciento después de 2024. Apunta que las necesidades financiera netas en moneda extranjera se ubiquen por debajo del 3 por ciento después de 2024. Precisa que asumiendo que el Gobierno aplica un tratamiento similar para los títulos en moneda extranjera emitidos bajo ley local, "las necesidades financieras netas en moneda extranjera derivadas de vencimientos de títulos públicos no superarían ningún año el 2 por ciento del PIB".



En contraste, uno de los que se mostró en contra de la propuesta de renegociación fue el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. Aseguró que el Gobierno ofreció más de lo necesario en la oferta final del canje. “Apoyé públicamente la primera propuesta de Guzmán. Pero entre la primera y la cuarta, los pagos hasta el 2030 pasaron de 32 mil a 47 mil millones de dólares. Estos 15.000 millones es demasiado. Es una medida de lo que nos cuesta una mala negociación”. Este ex funcionario, que en el mercado ya lo empiezan a llamar cara de cemento, pagó todo lo reclamado por los fondos buitre en las cortes de Nueva York. Defendió con argumentos pocos sólidos su acuerdo con los fondos buitre asegurando que fue el resultado de un juicio que no le dejó alternativa.