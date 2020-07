Jaime Durán Barba dejó mudo a Jonatan Viale con sus elogios a Alberto Fernández

--¿Para usted quién es el jefe de estado que mejor llevó el tema del coronavirus? --preguntó Jonatan Viale.



--En América, sin duda Argentina --respondió inmediatamente Jaime Durán Barba en teleconferencia desde su casa de Quito.

--Mauricio Macri no lo va a poder creer --lo interrumpió Jonantan Viale--. Estamos hablando bien de Alberto Fernández...

Su compañero en el programa "Realidad aumentada", Lucas Morando, fue aún más gráfico: --Si Macri nos está viendo en este momento se sacó un zapató y lo tiró contra el televisor

--El me conoce, yo soy un tipo objetivo. Si hacemos el cálculo de cuántas muertes se han producido por millón de habitantes, en Argentina creo que son 29. En Estados Unidos son 320 --respondió el asesor ecuatoriano.

A esa altura Viale seguramente estaba pensando de quién había sido la idea de invitar a Durán Barba sin haber revisado cómo había sido sus últimas apariciones públicas, pero no estaba dispuesto a dejar las cosas en ese punto. Así que volvió a la carga.

--Pero alguien del macrismo, al que usted pertenece o pertenecía --lo apuró Viale-- le puede decir ¿y la cuestión económica?

--Yo le respondo ¿y cuánto está floreciendo la economía norteamericana con los 200.000 muertos? Brasil está en una situación de colapso económico total, entonces ¿para qué sirvieron los muertos? Si usted me dice, se murieron 200.000 pero la economía funciona, yo no estaría de acuerdo, pero bueno, hay una justificación... pero la economía se fue al diablo también --se mantuvo en sus trece Durán Barba--. Lo que pasa es que los seres humanos no somos números. En estos días murió gente muy cercana a mí. Una cosa es la cifra de cuántos muertos hay en Quito y otra es que esa cifra tenga rostro, que tenga parientes que no pueden ir al cementerio a acompañarle. Eso produce un enorme dolor. En Estados Unidos va a haber 200.000 familias en esa situación, que igual se van a estar muriendo de hambre porque la economía va a estar hecha pelota. Entonces las consecuencias políticas ya se están viendo. Yo tengo acceso a muchas encuestas en Estados Unidos y se ve que en todos los estados que le dieron el triunfo a Trump, sobre todo los estados industriales del norte, está perdiendo completamente --cerró el antiguo asesor de Macri.

Por si no había quedado clara su posición, también se explayó sobre las gestiones frente a la pandemia de los presidentes de Brasil y Estados Unidos.

"Bolsonaro es un irresponsable total. No se da cuenta de que un presidente es un símbolo, y si un presidente anda sin protección y riéndose, la gente cree el virus que no es importante. Un presidente que se comporta de manera irresponsable objetivamente con su actitud produce muertos", opinó sobre la reciente noticia de que Jair bolsonaro había dado positivo a un tst de Covid-19.



"Lo mismo hace Trump en Estados Unidos. Yo creo que Trump va a perder las elecciones, a pesar de que el candidato demócrata es más aburrido que De la Rúa. Biden es un paquete que va a ganar por las brutalidades tremendas de Trump, que según dicen las autorirdades norteamericanas va a llegar a las elecciones con 200.000 muertos", se escandalizó.

A esa altura los dos conductores se dieron por vencidos e intentaron cambiar de tema. Cuando probaron con el asesinato de Fabián Gutiérrez tampoco les fue bien. "Creo que meterse tan apresuradamente a opinar en el asesinato de una persona que, según se ve, tiene tantos ribetes personales, es equivocado. Yo no lo haría nunca", liquidó el tema el politólogo.

Mejoraron un poco cuando le preguntaron por el espionaje ilegal, ya que Durán Barba defendió a Macri y su secretario personal Darío Nieto, aunque no se privó de dejar clara sus diferencias con el ex presidente sobre ese tema. "Yo siempre opiné que lo mejor era cerrar la AFI", algo que Macri no consideró.

Cuando le preguntaron sobre los posibles futuros candidatos presidenciales en la Argentina prefirió eludir una respuesta. "¿Hace 5 años usted me hubiera dicho que Alberto Fernández sería presidente?" Soy enemigo de hacer futurología. Además, el país que viene va a ser totalmente distinto al actual. Viene un mundo ingobernable. La gente hace lo que quiere", aseguró, y ejemplificó su punto de vista con los cacerolazos por Vicentin asegurando que eran completamente espontáneos y que si Macri los convocaba seguro que tenían menos participación "porque la gente hubiera sentido que podía haber manipulación política".

En eso estuvieron de acuerdo los entrevistadores que, con esa frase, pudieron cerrar la nota hablado mal del Gobierno, algo que hacía muchos minutos que, inesperadamente, les resultaba más que dificil.