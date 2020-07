Malena Galmarini activó obras de saneamiento en Ezeiza

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, y el intendente interino de Ezeiza, Gastón Granados, firmaron un acuerdo para poner en marcha obras de saneamiento en el municipio, por medio de los planes “Agua + Trabajo” y “Cloaca + Trabajo”. “El agua es esencial pero sabemos que aún no llega a todos y todas, por eso para nosotros es sumamente importante, en este año y los venideros, seguir trabajando fuertemente en ampliar la red", dijo la titular de AySA.



Ambos dirigentes mantuvieron un encuentro donde plantearon "la necesidad de reactivar proyectos abandonados por la gestión anterior", detallaron voceros del encuentro. En un comunicado, agregaron que "estas obras, que son llevadas a cabo a través de cooperativas, no solo generan fuentes de trabajo, sino que además se brinda capacitación a sus integrantes para ejercer el oficio sanitarista, a través del Instituto de Formación Profesional Leopoldo Marechal, del sindicato SGBATOS".

"Se pondrán en marcha obras paralelas para que el agua llegue a los vecinos -tenemos los caños enterrados hace muchos años y no se pueden utilizar- y también una gran planta de agua en Spegazzini para que más vecinos accedan al servicio”, contó Granados. De esta forma, las obras continúan a paso firme en el conurbano y comienza a saldarse una deuda histórica para el partido, de vital importancia para los vecinos y vecinas, en el marco de un Plan de Obras de Agua potable y Saneamiento para llegar a los sectores que más lo necesitan.

También participaron autoridades de AySA: Alberto Freire, director General Operativo; Patricio D´Angelo Campos, director de Relaciones Gubernamentales, junto con autoridades municipales, Diego Arena, secretario de Obras Públicas.



"Próximamente volveremos a poner en marcha 187 obras de A+T y C+T en todos los distritos, sin importar el color político. Nuestras vecinas y vecinos necesitan el servicio y nosotros no podemos ser parte de la grieta. No vamos a dejar a nadie atrás”, destacó Galmarini.