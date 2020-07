Miguel Ángel Pichetto: "No hay un solo elemento para que el crimen de Fabián Gutiérrez pase a la justicia federal" 

Miguel Ángel Pichetto descartó que la investigación sobre la muerte de Fabián Gutiérrez deba pasar al fuero federal porque, a su modo de ver, "no hay un solo elemento que indique que sea un crimen federal". En tanto, advirtió que "faltó mayor profundización del debate" en Juntos por el Cambio, en relación al comunicado que el sábado pasado emitió ese espacio político vinculando el hecho con un crimen de Estado.

"No creo que la causa sea de competencia federal, salvo que puedan surgir más elementos en adelante, cosa que no veo", amplió el actual auditor general de la Nación y ex senador durante una entrevista con el programa radial Crónica Anunciada, de Futurock.

En ese sentido, sostuvo que la muerte del ex secretario de Cristina Fernández sucedió en el territorio de la provincia de Santa Cruz, donde "la Justicia provincial tiene el compromiso de tratar de esclarecer" el hecho "con la mayor transparencia para que no surjan dudas del resultado de la investigación".

Luego, sobre la vinculación que Juntos por el Cambio realizó del hecho como crimen de Estado consideró que "faltó mayor profundización del debate" y que, a partir de es adecisión, "va a haber un marco de mayor diálogo frente a cada tema que vaya surgiendo" dentro del espacio que integra. "El comunicado tenía un título malo porque daba a entender que era un crimen de Estado", completó.

Por último, echó culpas al Poder Judicial sobre las especulaciones que giran en torno de muertes como la de Gutiérrez. "La justicia ha perdido credibilidad, hay muchas muertes sospechosas, nunca hay certezas", sostuvo y agregó que "los juicios no terminan nunca, hay medidas que se toman, que yo siempre estuve en contra, como la prisión preventiva, que terminan siendo confusas para la sociedad. Porque la gente se pone contenta porque van personas presas pero los juicios no terminan, entonces cuando salen de la cárcel, la gente se enoja. Lo que falla es el sistema", culminó.