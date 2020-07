El Leeds de Bielsa goleó y se acerca al ascenso

El argentino Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds, líder del campeonato de segunda división de Inglaterra, sostuvo que la goleada 5-0 sobre Stoke City representó "una diferencia exagerada".



"Fue una diferencia exagerada, porque no fue un partido para tantos goles", aseguró Bielsa luego de la contundente victoria de su equipo, que le permitió volver al primer lugar de la la Championship League.



"Los dos tiempos fueron diferentes. Comenzamos bien el partido, pero en la segunda parte del primer tiempo perdimos contacto con el arco rival y poder haber convertido antes del entretiempo fue muy importante", remarcó Bielsa, quien agregó que el segundo gol a los dos minutos de la parte final "facilitó el resultado".



Consultado en la conferencia de prensa sobre si había disfrutado la actuación de sus dirigidos, el rosarino sostuvo "disfrutar no es exactamente la palabra. Sí me pareció un rendimiento positivo y el entrenador siempre valora cuando el equipo produce esos momentos".



Leeds volverá a jugar el próximo domingo en Gales ante Swansea, que ocupa la séptima posición. "En este torneo no hay partidos fáciles. Ya sea de local o de visitante, o contra equipos de la parte superior o inferior de la tabla", aseguró finalmente.

Leeds suma ahora 81 puntos y con la victoria superó en la tabla por West Bromwich Albion, que el miércoles le había ganado 2-0 a Derby County, llegó a las 80 unidades y le había arrebatado provisoriamente la cima de las posiciones al conjunto que conduce Bielsa.

El partido se llevó a cabo en el estadio Elland Road, en la ciudad de Leeds, y los tantos fueron anotados por el polaco Mateusz Klich, de tiro penal, el portugués Helder Costa, el escocés Liam Cooper, el español Pablo Hernández, y el inglés Patrick Bamford. Con el triunfo, además, Leeds le sacó seis puntos de ventaja al tercero Bentford, que suma 75 y el martes superó 2-1 a Charlton, cuando restan 12 unidades en juego.

Los equipos que ocupen los dos primeros lugares del certamen subirán directamente a la Premier League y del tercero al sexto jugarán un cuadrangular para definir otro ascenso.