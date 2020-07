Jeanine Áñez tiene coronavirus

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, informó este jueves que se contagió de coronavirus y que entrará en cuarentena. Aclaró que se siente bien y seguirá trabajando aislada. Así lo hizo saber a través de un video que subió a las redes sociales.



"Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas todo este tiempo y, dado que esta semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positiva", contó Áñez. "Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento", agregó.

En abril pasado, Áñez había convocado a los bolivianos a una jornada de ayuno y oración para paliar los efectos de la Covid-19. "El día de mañana quiero que sea un día de ayuno y oración en familia", había arengado a través de un video el 28 de abril. Y citó un versículo del Libro de Isaías en el Antiguo Testamento para explicarse.

Áñez asumió la Presidencia en noviembre pasado, en medio de un clima de violencia y protestas, tras ser elegida en una sesión del Senado sin quórum, después de la renuncia obligada por las fuerzas militares y policiales presidente Evo Morales. La entonces senadora prometió dirigir el Gobierno solo de manera temporal hasta convocar a nuevas elecciones, pero con la pandemia la fecha electoral se postergó hasta septiembre próximo, aunque Áñez continúa criticando el llamado a las urnas por considerar que la posibilidad de contagio es muy alto.

El positivo de Añez se suma a los de al menos tres ministros de su gabinete, mientras que otros anunciaron que cumplirían aislamiento por precaución. La ministra interina de Salud, Eidy Roca, el de Presidencia, Yerko Núñez, y el de Minería y Metalurgia, Jorge Fernando Oropeza, dieron positivo al nuevo coronavirus.



Uno de los primeros mensajes de apoyo a la mandataria transitoria lo publicó en Twitter el expresidente boliviano Carlos Mesa, con un deseo de una "pronta y completa recuperación".

No es casualidad. Añez es candidata a presidenta, por la alianza Juntos, mientras que Mesa encabeza la candidatura de la agrupación Comunidad Ciudadana. Pero en los últimos tiempos las dos fuerzas, con la presión poco disimulada de la embajada de Estados Unidos, están negociando concurrir aliados a las próximas elecciones. El favoritismo del MAS, el partido de Evo Morales, en todas las encuestas serias los convenció de la necesidad de buscar formas de detener el regreso al Palacio Quemado, la casa de gobierno, de la fuerza desplazada por el golpe de estado de fines de 2019.

Bolivia volvió a registrar este jueves un récord diario de contagios por coronavirus que hizo subir esa cifra a casi 43 mil, mientras la creciente saturación de los centros de salud ante el aumento de casos preocupa a las autoridades. El último reporte del Ministerio de Salud indica que ya son 42.984 los casos confirmados, tras nuevas 1439 infecciones informadas hoy, en tanto los fallecimientos llegan a 1577 en la nación andina de cerca de once millones de habitantes.