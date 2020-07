Facundo Castro: "Rastrillan donde no estuvo, peritan un auto que no es"

Luego del apartamiento de la Policía Bonaerense de la investigación por el desaparecido Facundo Castro, y del pronunciamiento político del gobernador Axel Kicillof en tanto no habrá encubrimiento para los policías sospechados en el caso, se conoció la última foto que esa fuerza tomó del joven que está desaparecido desde el 30 de abril. Fue tomada a media mañana por la policía de Mayor Buratovich, donde había sido interceptado por incumplimiento del aislamiento obligatorio y donde supuestamente le labró una infracción. Castro aparece junto a un policía y de frente al móvil 23.360, secuestrado por disposición de la Justicia Federal durante el allanamiento a la subcomisaría de Buratovich, y delante de ese vehículo, una camioneta Toyota Hilux, se ve la mochila que llevaba Facundo cuando salió desde Luro. Los medios locales que difundieron la imagen indicaron que ese móvil será sometido a peritaje, pero según los abogados de la familia "no es el que deberían peritar".

En diálogo con Página 12, el abogado de la familia, Leandro Aparicio, explicó que "ese de la foto es el móvil que estaba cuando lo pararon a Facundo en la ruta pero el coche en el que lo meten a él después es otro, esa foto no nos cambia nada. Lo grave es que el auto que van a peritar no es el móvil que los testigos describen como el patrullero al cual lo vieron subir, tiene otras características, vamos a pedir que vayan a secuestrar el que corresponde". Sin ocultar su fastidio por lo que consideró una presión de medios hegemónicos locales a favor de los uniformados, Aparicio sintetizó que "si no van a seguir rastrillando donde no estuvo, y haciendo pericias a un coche que no es".

En el escrito presentado hoy solicitó a la justicia el secuestro de vehículos policiales con carácter de urgente. "Habiendo tomado conocimiento de la medida de secuestro que se dispusiera sobre el vehículo patrullero Toyota Hilux RO 23360 próximo a peritar el día 13 de julio próximo por instrucción de la Fiscalía Federal, venimos a exponer a VS que tanto en los testimonios que se acompañaron oportunamente de los 3 testigos que ven ese día 30 de abril subir a Facundo a un vehículo patrullero, como así también fuera ello confirmado en un segundo testimonio prestado ante el Ayudante Fiscal de Villarino, Dimas García, los testigos describen al patrullero involucrado como una camioneta TOYOTA HILUX, de color blanca y negra, siendo ello a todas luces respectivo a otro vehículo que el que ha sido secuestrado, debiéndose empinar la medida de secuestro y posterior pericia entonces, hacia aquellas manifestaciones que de manera indubitable y certera ofrecieran los testimonios más importantes y congruentes de la causa".

En este sentido, Aparicio pidió que se proceda a secuestrar "la totalidad de unidades policiales que presenten característica marca Toyota Hilux blanca y negra, en las reparticiones policiales de las localidades de Juan Costé (Algarrobo), Médanos, Teniente Origone, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi y Pedro Luro". Para evitar nuevas confusiones, el letrado indicó: "La estética de los patrulleros a secuestrar y preservar para su pericia deberán responder a la imagen ilustrativa" que adjuntó.

En tanto, la madre de Facundo, Cristina Castro, dijo tener la certeza de que a su hijo algo le paso en Mayor Buratovich. “No se nos perdió una naranja, me hicieron desaparecer un pibe”. La mujer se expresó de manera muy crítica respecto a los uniformados. “La policía me está tomando el pelo y además el Comisario de Villarino de muy malos modos me echó. Castro pidió que se detenga a la oficial Siomara Ayelén Flores por falso testimonio ya que “ella dice dejarlo en Teniente Origone a las 13 y después declara que mi hijo le dijo ‘no le digas a mi vieja’, pero él al ratito me está llamando”. La mujer explicó, además, que “ahí donde dice haberlo dejado a Facundo no puede llamar porque no hay señal de nada”. En una entrevista con El Agora, Cristina recordó que en ese llamado su hijo le dijo: “'Mamá vos no tenés una idea donde yo estoy'. Lo reté porque pensé que estaba viviendo con una piba, él me dijo 'no me vas a volver a ver más'”.

Por otra parte, el jueves la jueza federal María Gabriela Marrón ordenó el allanamiento a la comisaría de Mayor Buratovich, dónde demoraron a Facundo por circular sin permiso. La medida la realizó la Policía Federal y en el procedimiento también se hizo presente el ministro de Seguridad Sergio Berni, quien con Asuntos Internos, habría tomado declaración a los oficiales.



#AparicionConVidaDeFacundo

Ayer en Pedro Luro y en Mayor Buratovich hubo caravanas reclamando por la aparición con vida de Facundo Castro. La familia, amigos y amigas del joven, a quien llaman Kufa, convocan para este sábado 11 a las 14:30 a una marcha por su aparición con vida, será en Luro, de dónde es oriundo Facundo, y desde donde partió con destino a Bahía Blanca el 30 de abril. El martes la CTA Bahía Blanca organiza un "plantón" frente al juzgado federal que lleva la investigación, en el que se haría presente la familia y los abogados.

Asimismo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura expresó que urge a la inmediata aparición de Facundo Astudillo Castro y reclamó una investigación judicial diligente y expedita para esclarecer lo sucedido.