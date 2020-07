El delantero de 31 años es el nuevo refuerzo del plantel que dirige Soso "Llego a un grande", dijo Di Santo tras acordar con San Lorenzo



El delantero Franco Di Santo se refirió este viernes a su llegada a San Lorenzo, como nuevo refuerzo del plantel. "Estoy feliz y emocionado. Llego a un grande. Tengo ganas de que gritemos muchos goles juntos", dijo Di Santo en una charla virtual con el presidente del club azulgrana, Marcelo Tinelli.



Para Di Santo, de 31 años y nacido en Mendoza, será la primera vez que juegue en el fútbol argentino, tras tener un paso por Chile, Inglaterra, Alemania, España y Brasil.



"Estoy contento porque estoy llegando a un equipo grande de Argentina, voy a jugar por primera vez oficialmente el campeonato acá y es un placer. Estoy entusiasmado y con muchas ganas, porque me siento bien", afirmó Di Santo, quien llega al Ciclón proveniente del Atlético Mineiro.



En la conversación que tuvo con el presidente Tinelli vía Zoom, Di Santo, quien también jugó en la Selección argentina, expresó que tiene "muchas ganas" de que las cosas le "salgan bien" y se esperanzó en que la gente de San Lorenzo lo "conozca más" y "lograr cosas importantes" en el club de Boedo.



"Se van a encontrar con un jugador que siempre va a ir para adelante, que va a defender al club. Soy una persona conocida, pero no conocida; espero que sepan cómo juego y podamos gritar millones de goles. Quiero que seamos felices. Quiero que sepan que siempre voy a dar lo mejor", sentenció el delantero sobre su juego.



Entre los equipos por los que pasó Di Santo figuran Audax Italiano (Chile); Chelsea, Blackburn Rovers y Wigan, todos de Inglaterra; Werder Bremen y Shalke 04, de Alemania; Rayo Vallecano (España) y Atlético Mineiro (Brasil).



Sobre Mariano Soso, actual entrenador del Ciclón, Di Santo señaló: "Me dijeron que ataca. Cuando escuché eso dije: 'Vamos'. Uno como delantero quiere hacer goles y hacer feliz a la gente; y si hay que defender, defendemos", concluyó.