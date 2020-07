Cuarentena en la Ciudad: el gobierno porteño desmiente que esté decidida la flexibilización 

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó hoy que lo que pase entre el lunes y el jueves próximos será clave para determinar si habrá una flexibilización en la cuarentena y relativizó un documento filtrado a los medios que plantea una apertura gradual.

"Lo que tenemos es, como desde el día uno, un documento de trabajo que hacen nuestros equipos técnicos para llevar adelante cada una de las etapas y analizar el horizonte", dijo el número dos del gobierno de la Ciudad. "Cada vez que tenemos una reunión con el Presidente, con el gobernador, lo hacemos con documentos técnicos, soporte de números", aseguró en una entrevista radial. "No hay una decisión tomada, pero claramente tenemos un documento de trabajo para, en función de la evolución sanitaria, tomar decisiones", subrayó.

El borrador que circuló se divide en cuatro ítems: "bienestar integral", "economía", "niños y educación" y "transporte y movilidad". Allí se plantea una apertura a la actividad física individual y la apertura de locales de cercanía cerrados el 1º de julio.

"Todos sabemos que el 17 termina una fase de la cuarentena y hay que analizar cómo seguir hacia adelante. Esta semana va a ser clave en términos de números sanitarios, de cómo sigue la curva", apuntó Santilli. "La Ciudad ha mejorado mucho en términos de días de multiplicación, estamos en 29 días y en un momento de crisis estuvimos en 11 días", añadió por Radio Mitre.

"Podemos volver a abrir comercios no esenciales en áreas de no alta transitabilidad; en todos los temas que tengan que ver con espacio público donde ya está claro que la probabilidad de contagio es muchísimo menor que en ambientes cerrados, son análisis que llevamos adelante", señaló.

"Si todo va en los números sanitarios que pensamos, podríamos volver a retomar la fase en la que estábamos antes paulatinamente. Lo antes que se pueda, en términos sanitarios, volver a la mayor normalidad posible, entendiendo que la normalidad hacia adelante seguramente sea distinta", cerró.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, desmintió hoy que "ya esté decidido flexibilizar la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires". Sobre el documento en cuestión, dijo que "es un documento de trabajo, interno, de los equipos técnicos. La información que está ahí adentro no son decisiones tomadas. Es un documento que viene evolucionando y cuando estén las decisiones concretas será comunicadas como lo hicimos siempre, a través de las conferencias de prensa".

Miguel resaltó que "lo que estamos haciendo es anticipándonos a la etapa que va a venir, de que se vuelvan a abrir las actividades, y para ello estamos trabajando con todas las áreas, pero lo haremos efectivo el día que la situación sanitaria lo permita".



Sin embargo, Miguel insistió hoy en que "cuando haya una situación sanitaria que lo indique, vamos a ir recuperando las actividades en forma gradual y sostenidas en el tiempo". El funcionario destacó la "vocación de apertura" del gobierno porteño e insistió en que las autoridades deben ser "prudentes y no deben anticiparse".



Respecto de la relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que "hay diálogo permanente tanto con él como con el gobierno nacional", y que charla tanto con el jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco como con su par nacional, Santiago Cafiero. "Hay un compartir permanente, y se ha compartido que si la situación sanitaria lo permite, si se dieran las circunstancias, tenemos la responsabilidad de volver a la actividad", sintetizó.



Miguel también habló de las declaraciones de Daniel Gollan, el ministro de Salud bonaerense, quien advirtió que "si liberamos mucho el AMBA estalla Rosario y Córdoba porque el 90 por ciento de la gente que pasa por ahí termina en las provincias". Para el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, "si bien hay que coordinar estas políticas, todas las decisiones no tienen que ser necesariamente las mismas" en función de las distintas realidades.



También se refirió por CNN Radio a las versiones sobre la posibilidad de recibir en agosto una vacuna: "Esas conversaciones se están teniendo entre los ministerios de Salud pero mientras no haya una información más contundente sobre esto, trabajamos para contener lo mejor posible esta situación, tal como estamos, sin vacuna".