El Norwich City de Emiliano Buendía perdió la categoría en la Premier League

Norwich City, que tuvo como titular al mediocampista argentino Emiliano Buendía, perdió la categoría apenas un año después de haber ascendido, al caer goleado 4-0 por el West Ham, en uno de los dos partidos que dio comienzo a la fecha 35 de la Premier League.



El encuentro se jugó en el Carrow Road Stadium, de la ciudad de Norwich, y Buendía jugó hasta los 25 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado, en un cruce que tuvo como figura saliente al delantero inglés Michail Antonio, de 30 años, autor de los cuatro tantos del West Ham.



La derrota dejó al Norwich con apenas 21 unidades, a 13 del Watford cuando restan nueve puntos en juego. En el West Ham, que ahora tiene 34 puntos, fue suplente y no ingresó el argentino Manuel Lanzini, ex jugador de River Plate.



En tanto, Watford le ganó 2-1 a Newcastle con goles de Troy Deeney, ambos con remates desde el punto penal, mientras que Dwigth Gale había puesto en ventaja a "Las Urracas". En Watford fueron suplentes y no ingresaron los argentinos Roberto Pereyra (ex River) e Ignacio Pusetto (ex Atlético Rafaela y Huracán), mientras que en Newcastle fue titular Federico Fernández (ex Estudiantes de La Plata), quien dio la asistencia a Gale en el gol y luego fue amonestado.



Además, Liverpool, el actual campeón del torneo, empató 1-1 como local ante Burnley y encabeza la Premier League con 93 puntos. Para el dueño de casa abrió el marcador el defensor escocés Andrew Robertson a los 34 minutos, y lo igualó para la visita a los 24 del complemento, el delantero británico Jay Rodríguez.



En otro de los partidos que se disputaron en la jornada, Sheffield goleó, de local, 3-0 a Chelsea (que tuvo en el banco al arquero Wilfredo Caballero), resultado que lo coloca en zona de Europa League. Los goles los marcaron el delantero irlandés David McGoldrick en dos oportunidades, y el atacante escocés Oliver McBurnie.



Por último, Manchester City, actual subcampeón de la Primer League, de visitante (con Sergio Agüero lesionado y Nicolás Otamendi en el banco), goleó 5-0 a Brigton (Alexis Mac Allister como suplente), y se mantiene en el segundo puesto del torneo de fútbol inglés. Los goles llegaron con el triplete del delantero jamaiquino Raheem Sterling, y los tantos del atacante brasileño Gabriel Jesús y el volante portugués Bernardo Silva.