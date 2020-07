Alberto Fernández mantiene la videoconferencia con jefes de bloque pese al rechazo del macrismo

"Parece que quieren diálogo, pero no tan rápido. Estuvimos bien en marcarles la cancha porque los que quedan mal son ellos, que se dejan llevar de las narices por Patricia Bullrich", dijo a PáginaI12 una alta fuente del Gobierno. Breve historia reciente con final abierto: este domingo, Sergio Massa, presidente de la cámara de diputados, convocó a todos los jefes de bloque a una videoconferencia con el Presidente para eeste lunes por la tarde para discutir una serie de leyes clave a ser tratatdas durante la pandemia y vinculadas a su salida. Pero unas horas después, el macrismo hizo saber que no aceptaba el convite con un argumento extraño: sostuvieron que deberían haber invitado sólo al interbloque de Juntos por El cambio, que es la oposición mayoritaria, y no a presidentes de bloque que tienen menos de 25 integrantes. Una escena de celos o una puja de poder, según como se lo mire. Lo cierto es que videoconferencia de esta tarde a las 17 se hace. Con el macrismo o sin él, mientras desde el espacio opositor empezaron a hacerse públicas las diferencias respecto de la concurrencia o no al encuentro remoto. En la Rosada no descartan que finalmente acepten, dicen que pueden estar "estirando" la respuesta, pero tienen un diagnóstico claro el diagnóstico: "Patricia no los deja expresarse. Solo hablan a través de comunicados inconsultos o vía Twitter".

Un encuentro importante

En el temario del encuentro se incluye "la evaluación de la cuarentena y la situación sanitaria, la ampliación presupuestaria para sostener las políticas de ingresos, la moratoria para todos los sectores afectados, la deuda soberana bajo legislación local y el diálogo para el acuerdo de reconstrucción post pandemia". Los diputados fueron convocados por Sergio Massa y después de discutir la propuesta, Juntos por el Cambio sacó un comunicado de rechazo que dice que es el único espacio "que cuenta tanto con diputados y senadores, totalizando 145 legisladores entre propios y aliados, por lo que una interacción seria y asidua es imprescindible para abordar la agenda parlamentaria que nos exige la ciudadanía". Lo cierto es que querían mantener la reunión a solas con el Presidente. El texto agrega que "los debates con tiempo y rigurosos son aún más relevantes en el caso de los acuerdos que serán necesarios de cara a la reconstrucción post-pandemia, algo que nos ocupa como coalición política y que preocupa a los más de 45 millones de argentinos", indicaron.

Pero no parecen tener apuro en discutir los problemas de los argentinos en este contexto tan difícil. Este lunes se hicieron públicas voces a favor y en contra de asistir al encuentro, lo que demuestra el quiebre hacia adentro de la coalición, cuya cúpula, dicho sea de paso, tiene esta tarde un zoom con la presidenta Patricia Bullrich .

Halcones y palomas

Alfredo Cornejo, diputado nacional por Juntos por el Cambio y líder independentista de Mendoza, pertenece claramente al primer grupo. "En primer lugar, categóricamente la Argentina necesita una pospandemia planificada y acordada entre oficialismo y oposición; lo decimos y lo hacemos, porque hemos pedido tres reuniones a solas al Presidente y han sido reiteradamente negadas. Intempestivamente se hizo una convocatoria a todos los bloques de Diputados, donde se mezclan los bloques que entraron por la oposición y votan con el oficialismo, más el bloque de Nicolás del Caño; a nosotros eso nos parece una foto que busca el Gobierno", dijo. Y agregó: "nosotros hemos pedido otra reunión, porque somos la principal fuerza de oposición". "Un bloque que está en contra del sistema capitalista, como el Frente de Izquierda, mezclado con los otros bloques, no es una reunión que pueda llegar a un acuerdo sensato para el país", se indignó Cornejo en declaraciones radiales, como si eso no fuera la democracia.



En tanto, José Luis Ramón, diputado nacional Unidad Federal para el Desarrollo, confirmó su asistencia esta tarde y habló de la interna del espacio. "Uno de los grupos que forma parte de la oposición tiene una interna muy fuerte. Cristian Ritondo y Mario Negri están dispuestos al diálogo y hay otros que se hacen los duros... yo creo que es un error", dijo. "Se necesita de determinadas leyes que se sancionan en el Congreso y que son herramientas; lo que veo en el sector más fuerte de Juntos por el Cambio es que en esa pugna por el liderazgo interno, se olvidan que hay miles de familias haciendo un esfuerzo solidario", agregó.

La reunión se hace. Queda por saber si los diputados van a estar en esa videoconferencia o en la reunión con Patricia Bullrich.