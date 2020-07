Coronavirus: el donante de plasma no pierde sus anticuerpos

Investigadores de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata aclararon este miércoles que el paciente recuperado de coronavirus que dona plasma no pierde anticuerpos, como circuló en medios televisivos, informó esa casa de altos estudios.



Los especialistas alertaron sobre informaciones falsas respecto de este tratamiento experimental para coronavirus y destacaron que "si bien todavía no hay resultados que puedan certificar científicamente que el tratamiento funciona, lo que sí se sabe es que no perjudica a la persona donante". "Resultados preliminares permiten considerar a esta terapia como promisoria, principalmente en casos severos", afirmaron en un comunicado desde la facultad platense.



Guillermo Docena, investigador del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP) de la facultad de Ciencias Exactas (UNLP-Conicet) expresó que, frente a testimonios que circularon en medios televisivos, "es importante afirmar que donar plasma no disminuye los anticuerpos de la persona donante".



Algunas investigaciones están demostrando que los anticuerpos que genera el organismo luego de padecer la enfermedad disminuyen pasados los primeros 2 o 3 meses de la infección, pero es algo que todavía está en estudio. A diferencia de lo que ha pasado en infecciones con otros virus, como el SARS o el MERS, "el SARS-COV-2 genera una inmunidad protectiva que dura unos pocos meses". "Se trata de una enfermedad emergente y estamos aprendiendo cómo funciona el sistema inmune", aclaró el científico.



También se están conociendo hipótesis de investigaciones que alertan sobre la posibilidad de reincidencia de la enfermedad o reinfecciones en personas que hayan sido contagiadas con el coronavirus que pueden generar las formas más severas de la covid-19, como plantea una reciente publicación de la revista cientfica BMJ Global Health.



"Si bien se trata de una hipótesis, de confirmarse tendría implicancias relevantes en el tratamiento de coronavirus. Pero de momento, estas son solo hipótesis y se requiere de más estudios para confirmarlo o descartarlo", sostuvo Docena.



Destacó que "lo cierto es que en esta enfermedad --que sigue siendo desconocida en muchos aspectos-- el cuidado, el distanciamiento y la higiene son los métodos más seguros de prevención, hasta tanto tengamos una o más vacunas aprobadas para un uso seguro y eficaz en humanos".



Además, los académicos recordaron: "Cuando se le saca plasma a una persona convaleciente, las células se le reintegran al paciente dador y sólo se extrae el líquido que las contiene. El dador mantiene las células y la capacidad de seguir produciendo anticuerpos".