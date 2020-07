Rosario sumó ayer 12 nuevos casos de coronavirus, elevando a la cifra de positivos a 198 desde el inicio de la pandemia. Las autoridades de la cartera de Salud municipal informaron que los casos confirmados corresponden a los conglomerados ya identificados. Por otro lado, se informó que ayer murió una mujer de 93 años oriunda de Carreras por la covid-19. Hasta la fecha se registran un total de ocho fallecidos para la provincia. Ante el incremento de contagios en los últimos días, desde el gobierno provincial anticiparon que están analizando restringir las reuniones familiares y afectivas a los domingos. “Estamos en un momento en el que la curva se aceleró, está en crecimiento, de manera tal que continuamos evaluando las medidas a tomar para poder generar la contención necesaria”, señaló la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, tras encabezar ayer una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencia Interministerial. En ese marco, la funcionaria pidió postergar los festejos por el día del amigo para los próximos meses y no hacer concentraciones masivas entre domingo o lunes. "Realmente podemos generar situaciones de peligro”, advirtió la ministra.

En Santa Fe fueron confirmados ayer 23 casos. A los 12 de Rosario --que acumula 28 en las últimas 48 horas-- se sumaron 3 en Zavalla, 3 en Santa Isabel, 1 en Pérez, 1 en Granadero Baigorria, 1 en Santa Teresa, 1 en Coronda y 1 en Venado Tuerto. El número de contagios de Covid-19 en Santa Fe ascendió a 591. El aumento de casos y la cantidad de eventos en los que no se respetan los protocolos fueron abordados ayer por el Comité de Crisis provincial. Allí surgió la propuesta, que elevarán al gobernador Omar Perotti, de restringir a un solo día los encuentros familiares y afectivos en todo el territorio provincial a partir de este fin de semana.

Luego del encuentro, que contó con la presencia de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, los ministros Esteban Borgonovo (Gobierno), Rubén Michlig (Gestión Pública) y Danilo Capitani (Desarrollo Social), Martorano aseguró que revisarán las reuniones familiares y afectivas. "Sugerimos continuarlas pero solicitar el mayor compromiso ciudadano”, indicó. Más tarde, y tras participar del lanzamiento del proyecto de una nueva planta de Arneg Argentina en Alvear, que producirá insumos para la construcción de establecimientos industriales, el gobernador Perotti dijo que mañana confirmará si las reuniones se permitirán los domingos, desde el mediodía hasta la tarde.

Por otra parte, la ministra de Salud afirmó que se intenta “mirar a la provincia de Santa Fe de manera general, lo que se pueda reforzar de estas reuniones será para todo el territorio”. Y agregó: “Por eso, solicitamos aumentar los cuidados sobre todo en los jóvenes, donde se dan los mayores contagios, entre 29 y 39 años”.

En relación a los casos en Rosario, el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, dijo que "hasta el momento, todo lo que tenemos son de ocho conglomerados que están identificados. Si uno mira el panorama general en la ciudad, el 95 por ciento de los casos tienen nexo y es explicable de qué conglomerado estamos hablando, sí con un número de aislamientos preventivos importantes, más de 450 personas, eso da una dimensión de la complejidad de lo que significan hoy los casos". Según el funcionario, el desafío es el de "seguir trabajando intensamente en contagios controlados, a diferencia del AMBA, donde los números, la posibilidad de explicar los contactos no es posible".

El titular de la cartera de Salud municipal insistió en no relajar las medidas de prevención. "No hay que bajar los brazos, en este momento no hay posibilidad que un sector de la población no siga con una conciencia colectiva, sobretodo aquellos que tienen las condiciones estructurales de existencia como para poder prevenir", planteó Caruana. Respecto a la posibilidad de restringir a un solo día de la semana los encuentros familiares, consideró: "Hay que salir de esta discusión de cambio de fase porque no es por estos casos que uno cambia de una fase, pero sí en esta idea más dinámica de ir y volver, de mirar alguna actividad como el encuentro familiar y hacer algún ajuste o restricción".

Además, Caruana se refirió a los encuentros laborales ya que han observado que en los espacios de trabajo se dejaron de utilizar las tecnologías digitales para volver a realizar reuniones de más de 10 personas. "No va a haber una estrategia de control, lo tenemos que hacer por convicción, porque nos fue muy bien hasta aquí. Si uno mira el denominador de una ciudad de un millón cien mil habitantes, tener este número de casos, creemos que este es el momento de mayor cuidado", concluyó.