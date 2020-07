Repatriados denuncian abandono estatal

Al menos tres personas denunciaron abandono por parte del sistema de salud provincial. Tras haber cumplido su cuarentena, y con los resultados de los tests negativos, siguen esperando una respuesta para poder salir. Aseguran que además de la noche de estadía, deben pagarse sus alimentos y no les dan elementos de higiene.

Para la Liga Argentina por los Derechos Humanos, pasados los 14 días de aislamiento, se puede considerar privación ilegítima de su libertad.

Estefanía y Daira llegaron en un remis desde Buenos Aires el 28 de junio, días antes de que el gobernador adoptara la medida de no permitir el ingreso a la provincia de personas de otros puntos del mapa. Ambas comparten habitación en el Apart Hotel Casa Magno y se quejaron por la falta de información y el mal accionar del personal de salud a cargo del Hospital Papa Francisco.

En comunicación con Salta/12, Daira Escalera sostuvo que retornaron “con todos los papeles correspondientes y con el PCR negativo” y que transcurridos los primeros 12 días, el 10 de julio, les realizaron los hisopados de rutina que arrojaron resultado negativo el domingo 12, ya cumplidos los 14 días obligatorios de aislamiento.

“Pero en lugar de darnos el alta, el doctor Guitián, encargado del hotel donde nos hospedamos, nos informó que un señor de la habitación de al lado dio positivo”. Por lo que, por compartir espacios comunes, “aún sin encontrarnos nunca, porque son la cocina para calentar agua y los pasillos, corríamos riesgos por más de tener habitaciones separadas”.

Daira explicó que en ese momento les pidieron paciencia, hasta que el paciente positivo fuera trasladado a un centro de aislamiento. “Sólo íbamos a quedar su mujer, con quien mantuvo contacto estrecho, y nosotras, en aislamiento preventivo por unos 5 o 7 días”, y que deberían esperar un próximo hisopado “que nunca llegó”.

Las dos jóvenes se mostraron comprensivas en cuanto a la situación que estaban atravesando, entendiendo “que eran cosas que podían pasar, a esto nos exponíamos”. Sin embargo, comenzaron a impacientarse “porque no hicieron nada, no se llevaron al señor al que dio positivo ni nos dijeron nada, no volvieron más y nosotras llevamos ya 17 días encerradas”.

Hasta ayer por la tarde, el paciente continuaba en el hotel con su pareja, quien en la misma prueba de PCR había dado negativo. Ante la incertidumbre y la falta de información, esa persona habría optado por pagar un nuevo test privado, avalado por el gerente del nosocomio de cabecera, Daniel Mamaní. Pero esta vez, el resultado dio que no tenía coronavirus.

“Es una irresponsabilidad el accionar colectivo tanto del personal del hotel como el de la salud”, agregó Daira enojada, a la vez que subrayó que están dispuestas “a acatar las medidas para el bienestar social”. Pero exigió información fehaciente y contención por parte de quienes están al frente del operativo.

“Queremos otra muestra y que se nos aísle del supuesto caso para tener certeza que podremos salir en algún momento de esta situación”, indicó. Pero a su vez pidió que alguien se haga responsable “por el daño económico y psicológico por el que nos han obligado a atravesar”.

Aclaró que antes de retornar a Salta debieron pagar un paquete por los 14 días de estadía de unos $7.500, que no incluía ni comida ni bebida, por lo que recibían la comida de sus familiares periódicamente. “Pero desde el domingo estamos pagando $1.000 por día y comiendo lo que nos queda, algunas frutas y té”.

Al cierre de esta edición, el gerente general del Hospital Papa Francisco, Daniel Mamaní, dijo a este medio que estaban esperando los resultados del tercer hisopado de la persona en cuestión, quien había solicitado realizarlo nuevamente a través de un laboratorio privado asumiendo los gastos.

Mamaní sostuvo que “si este tercer análisis da negativo nuevamente, ya todos podrán salir de alta”, y agregó que el análisis se realizó por la tarde del martes, por lo que el resultado estaría “a más tardar" hoy a primera hora.

Mamaní reconoció que hubo falta de información debido a que se encuentran desbordados, pero dijo que él mismo les había pedido disculpas a las jóvenes y un poco más de paciencia.

Por último, consultado sobre la razón por la que dio positivo el PCR realizado por la provincia y negativo el privado, explicó que pudo haber ocurrido que tenía una carga muy baja y estaba ya en la última parte de la enfermedad, “el test se lo hicimos el día 12, tres días después, al realizar el segundo, probablemente ya estuviera sano, pero vamos a esperar este último análisis para saber fehacientemente”.

El médico aseveró que tanto el laboratorio público, como el privado que realizó los últimos dos análisis, son de absoluta confianza.

Privación ilegítima

Mientras que desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, filial Salta, denunciaron al menos un caso más, esta vez en Hotel Shauard, donde estarían reteniendo a una persona que ingresó a la provincia el 30 de junio “sin que se le hayan hecho ni siquiera el hisopado”, tampoco recibió control médico de manera presencial, expresó en el comunicado. “Por lo que el abandono y abuso del Estado Provincial es total”.

Desde el organismo exigieron a las autoridades provinciales “y en especial del Comité Operativo de Emergencia (COE)”, arbitrar los medios necesarios a los fines de resolver el aislamiento en el que se encuentran las personas llamadas "repatriadas", debiendo considerar que el encierro al que son sometidas genera angustia, incertidumbre y desgaste físico y psíquico.

Recordaron que esas personas no solo deben pagar un alto costo de hotel al que acceden por 14 días, sino que las obligan a abonar más de lo necesario, su alimentación diaria “y sufrir el abandono por no recibir ni agua para beber, ni para poder tomar una infusión”.

En el comunicado informaron que tampoco se proveen artículos de higiene, “por lo que reiteramos la urgencia de la atención sanitaria para lograr su inmediata libertad” y consideraron que pasados los 14 días, se las tomará como personas demoradas con privación ilegítima de su libertad.