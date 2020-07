Coronavirus: dieron de alta al primer internado en Tecnópolis

El primer paciente que se internó en el Parque Sanitario de Tecnópolis, a donde se derivan a las personas con un primer diagnóstico leve de coronavirus, fue dado de alta y antes de abandonar el predio dijo que donará plasma, informó ese jueves el Ministerio de Salud bonaerense. Se trata de Claudio Ferreira, de 32 años, que vive en la localidad de Merlo y había ingresado a Tecnópolis el pasado 9 de julio.



"Recibió el alta el primer paciente del Parque Sanitario Tecnópolis. Claudio es símbolo de la lucha de miles de bonaerenses que le pelean al coronavirus, junto a un Estado presente que convirtió a Tecnópolis en un centro de esperanza y recuperación", publicó la cartera bonaerense en su cuenta oficial de Twitter.



El posteo fue acompañado por un video donde se ve a Claudio salir de Tecnópolis, mientras desde las ventanas del Parque médicos y enfermeros lo aplauden. "Mi nombre es Claudio Ferreira, me sentí mal desde el primero de julio y vine acá (a Tecnópolis) para cuidar a mi familia", contó el paciente en el video.



Además, recordó que el martes 7 de julio lo hisoparon, el jueves 9 le confirmaron que había dado positivo y esa misma noche ingresó a Tecnópolis.



"El jueves ingresé y sólo pensaba en mi familia", dijo emocionado, tras lo cual agradeció la atención recibida del personal médico, enfermeros, operadores sociales y personal de limpieza del predio. Ferreira remarcó que "la atención acá es una maravilla, excelencia en todo lo que hacen". "Me puse a disposición para donar (plasma) y para todo lo que necesiten, acá estoy", insistió.



El parque de Tecnópolis recibe a pacientes leves o asintomáticos que no requieran cuidados hospitalarios y a quienes se traslada desde los centros derivadores de la provincia. El Centro Sanitario, bajo la tutela de los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, con la gestión de la Cruz Roja, tiene más de 2.000 camas distribuidas en 821 habitaciones en el predio Ferial, Foyer, Microestadio y Bajo Tribuna de Tecnópolis, además de espacios destinados a la farmacia y otros de descanso y trabajo para el personal.