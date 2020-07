Otra demanda por plagio contra Netflix y "Stranger Things"

La plataforma Netflix y los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, fueron demandados por una compañía que asegura que la idea de la exitosa serie fue robada de un guión titulado Totem. La demanda, según informó el sitio estadounidense The Wrap, fue presentada el miércoles ante la Corte Federal de California por Irish Rover Entertainment.

La denuncia señala que Stranger Things habría copiado varios elementos de Totem, un guión escrito por Jeffrey Kennedy que incluye "trama, secuencias, personajes, temática, diálogos, tono y ambientación, así como arte conceptual, protegidos por derechos de autor".



La demanda también plantea que los dos proyectos están conectados por un hombre llamado Aaron Sims, quien trabajó estrechamente con Kennedy durante su desarrollo y que, posteriormente, fue contratado para crear el arte conceptual para las dos primeras temporadas de Stranger Things.

Desde Netflix consideraron que "Kennedy estuvo vendiendo estas teorías conspiratorias exageradas durante años, a pesar de que Netflix le explicó repetidamente que los hermanos Duffer nunca habían oído hablar de él o de su guión inédito hasta que comenzó a amenazar con demandarlos. Tras negarnos a ceder ante sus peticiones de pago, presentó esta demanda sin fundamento".



Esta no es la primera vez que los Duffer son acusados de plagio. Ya en 2018 el cineasta Charlie Kessler había dicho que habían copiado uno de sus cortometrajes, titulado Montauk, y un guión llamado The Montauk Project, ambos ambientados en la ciudad del mismo nombre y hogar de "varias leyendas urbanas, paranormales y teorías conspiratorias".



Los creadores también se defendieron en aquella ocasión, alegando que esos proyectos "no tenían conexión con la creación o desarrollo de Stranger Things" y que la demanda no era más que "un intento de sacar beneficio de la creatividad y el trabajo duro de otros".