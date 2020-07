Demanda judicial del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad

Coronavirus: por un plan de protección integral para la población migrante

El gobierno porteño no dio respuestas a notas y reclamos para mejorar la situación de este colectivo en los cuatro meses de pandemia. Los senegaleses son los más vulnerables. Además de no recibir ayuda estatal y no poder trabajar, los extranjeros sufren la amenaza de ser detenidos por la Policía.