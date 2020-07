En la Ciudad aún no se definió la fecha para la vuelta a la escuela

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, confirmó que "no hay fecha para el regreso de clases presenciales en el distrito". No obstante, aclaró que el gobierno de la Ciudad trabaja, en coordinación con el Ministerio de Eduación, para poder anunciar el plan en las próximas semanas. Miguel adelantó que la vuelta será gradual y no estará resuelto luego de las vacaciones de invierno.

"Estamos trabajando con el Gobierno nacional y no tenemos fecha aún, pero sí trabajamos para el diseño de un plan de clases presenciales", indicó Miguel, en diálogo con FutuRöck, respecto de uno de los puntos que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló el viernes entre las máximas prioridades de su gestión.

De acuerdo al plan de 6 pasos presentado por el gobierno porteño, en la etapa que comienza hoy se reiniciaron las tareas admnistrativas en establecimiento educativos para mejorar la coordinación de clases a distancia que se sostienen desde el inicio de la pandemia.



Según el "plan de puesta en marcha de la Ciudad", la vuelta gradual a clases estará guiado por cuatro principios, para los que se deberán elaborar nuevas pautas de convivencia, distanciamiento, protección e higiene; y organizar ingresos y egresos a los establecimiento para evitar algomeraciones.

El orden del regreso a clases en CABA sería el siguiente:

* Ultimos grados o años de cada nivel

*Grados o años de menor a mayor autonomía

*Jardines para "ayudar a la socibilización y asegurar que las familias vuelvan a trabajar".

*Especial apoyo a estudiantes que tienen mayores dificultades para sostener el contacto con la escuela o que necesitan mayor acompañamiento presencial.

Respecto de la intención de la Ciudad de acompañar el regreso a clases con la vuelta al trabajo de los padres, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, reconoció que es un problema ante la falta de licencias por cuidados, en la que se dio marcha atrás.





"Confíamos en al responsabilidad de la gente"





Respecto a la concentración de gente que se dio en los parques y plazas porteños durante el fin de semana, Miguel consideró que "hay un comportamiento adecuado en general, aunque siempre hay excepciones", a pesar de las algomeraciones que se observaron en algunos puntos de la Ciudad .

"Nosotros tenemos una gran cantidad de voluntarios que recuerdan a la gente cuáles son las medidas que tenemos que cumplir", indicó Miguel y no descartó: "Si uno viera situaciones de comportamiento irregular se aplicará alguna sanción, pero es la última de las instancias".

En ese tono, el jefe de gabierno porteño recordó que alcanzar una mayor apertura de actividades "va a depender de todos nosotros". En diálogo con Rock and Pop, consideró que "si cumplimos las medidas de prevención, el riesgo de contagio baja. Seguimos de cerca lo que pasó ayer".