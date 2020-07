Alberto Fernández expone ante el Consejo de las Américas

Alberto Fernández llevará hoy ante el Council of Americas, el influyente foro empresarial en Estados Unidos y América latina, un mensaje inequívoco de su administración: no quiere caer en default, pero no se moverá de la oferta que el ministro de Economía, Martín Guzmán, les hizo a los bonistas. En otras palabras, no aceptará los términos económicos y financieros presentados por los bonistas extranjeros, que desde su punto de vista perjudicarían a la Argentina. De hecho, el propio Guzmán ya dijo que la propuesta del Gobierno argentino es la última porque seguir negociando implicaría tocar las jubilaciones, límite muy claro para la administración del frente de Todos.

Así planteaba el Presidente la cuestión de la "última oferta" en la entrevista exclusiva que el domingo le dio a PáginaI12.





Alberto Fernández hablará hoy a las 16:30 de la Argentina en una videoconferencia organizada por Susan Segal, la coordinadora general del Council of Américas, que supo entablar siempre buenas relaciones con Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Duhalde, por citar presidentes de los últimos 30 años.



Al otro lado de la pantalla se aguarda la presencia de más de 1.000 empresarios y políticos de Estados Unidos y América latina, que tienen fuertes expectativas por lo que dirá el Presidente.