Cristina Kirchner compartió una explicación de Guzmán sobre la deuda: "Clarito como el agua"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un video en sus redes sociales, que contiene declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la negociación de la deuda con los acreedores privados. "Clarito como el agua", acotó CFK en Twitter.

En el video, el titular del Palacio de Hacienda afirma que "nosotros no nos queremos pelear con nadie" y que "venimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía". Guzmán recordó que "Argentina en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7 por ciento anual en dólares, cuando el mundo pagaba tasas cercas a cero", y que "para poder pagar eso el país tendría que haber crecido mucho".

En el video, que muestra sus declaraciones en una entrevista en TN, Guzmán afirma que "los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo" y no dudó en afirmar que "no hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables". Añadió que "lo que nosotros les estamos pidiendo no es que pierdan siquiera, es que ganen menos", al tiempo que graficó las consecuencias de cerrar un acuerdo en los términos de los bonistas: "Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones, y eso es algo que nosotros no vamos a hacer".

En el cierre, Guzmán dice: "Lo que queremos es no comprometernos a algo que no vayamos a poder cumplir, no comprometernos con pagos que le impidan a Argentina efectuar todas las políticas públicas que necesita para poder recuperarse. Eso es lo qe un acuerdo sostenible quiere decir. Un compromiso que podamos cumplir. Eso es lo que estamos buscando".