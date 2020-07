Pedro Cahn asesoró a la AFA para cuando regrese la actividad 

El presidente de AFA, Claudio Tapia, junto a la Comisión Médica del organismo y los dirigentes de todos los clubes de la Liga Profesional y la Primera Nacional, mantuvieron una reunión virtual con el asesor sanitario presidencial Pedro Cahn y su hija Florencia, en la que se solventaron los últimos detalles del protocolo previsto para el momento en que se produzca el retorno a la actividad del fútbol argentino.



Al término del encuentro vía Zoom que se extendió por espacio de una hora, entre las 15 y las 16, cuyos últimos 30 minutos fueron dedicados a que los dirigentes realizaran consultas médicas, Pedro Cahn, fundador de la Fundación Huésped y uno de los infectólogos de mayor experiencia en el país, también aclaró a la prensa algunos detalles de lo tratado en esa reunión.



"Les explicamos a los dirigentes de los clubes que una de las fórmulas principales del protocolo de entrenamientos es juntar a no más de seis futbolistas, por ejemplo un arquero y cinco defensores con un preparador físico y un ayudante, pero no más de ocho, practicando todos los días juntos y sin mezclarse con los demás, para que en el caso de que haya un contagio, solamente haga falta aislar solamente a ese subgrupo", explicó Cahn.



"También hubo una pregunta de un directivo de River con los viajes internacionales y yo le aclaré que es imposible viajar al exterior porque las fronteras están cerradas, y no pueden entrar ni los de afuera a la Argentina ni salir el club que se va al exterior, que además, de hacerlo en este momento, al volver debe hacer 14 días de cuarentena", precisó.



El facultativo que actualmente es el Director Científico de la Fundación Huésped también vertió su opinión personal sobre este punto, a propósito de la urgencia que tienen los clubes que participan de la Copa Libertadores, porque la Conmebol fijó el calendario y los cinco conjuntos argentinos debutarán el jueves 17 de septiembre. "La verdad que si yo fuera dirigente de un club no iría a Brasil por la cantidad de casos que hay", apuntó. Justamente ese día River debe visitar a San Pablo.



"La semana que viene el Ministro de Salud, Ginés González García se reunirá con las autoridades de AFA para ir determinando las posibilidades de la vuelta a los entrenamientos. Lo que hay que hacer está claro en cuanto a protocolos, pero cuando se va a regresar a la actividad dependerá de lo que se resuelva en ese encuentro", le aclaró a TyC Sports uno de los principales asesores del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, desde que comenzó la pandemia de coronavirus en marzo pasado.



"Hay varias vacunas que hoy en día atraviesan distintas etapas de desarrollo. Algunas están en fase 1, por lo que si no tienen efectos adversos pasan a la dos. La que se está probando en la Universidad de Oxford (Reino Unido) ya está en fase tres. Todas se van a estar desarrollando en los próximos meses, y es muy bueno que haya muchos proyectos de vacunas en marcha", puntualizó.



En consonancia con Cahn, el director de la Comisión Médica de AFA, Donato Villani, que también participó de la reunión que coordinó Tapia, calificó al encuentro de "muy interesante, y sobre todo por la participación desinteresada de Cahn, que dio consejos muy útiles para agregar al protocolo".



"Cahn nos aconsejó tener en cuenta la cuestión del olfato, el cuidado familiar de los futbolistas, y desaconsejó las concentración, algo que ya se había registrado en nuestro protocolo y él reconfirmó. Pero de lo que se habló sustancialmente fue de los entrenamientos y en ese punto destacó que los grupos de trabajo no deben exceder las ochos personas, con jugadores y cuerpos técnicos reunidos en cápsulas (sectores determinados de un campo de juego) y sin contacto con el resto", corroboró.





pero en esta reunión no se habló de fechas en ningún momento",y se tiene que hacer la trazabilidad para determinar las personas que estuvieron con él y proceder en consecuencia".porque en caso de darse un caso, solamente hay que aislar a los que se entrenan juntos diariamente y a nadie más",en el mismo sentido que lo explicado por Cahn."Después, tengo entendido que el que va a pagar los tests sería AFA, pero lo concreto es que los testeos deben hacerse 72 horas antes de empezar a jugar cada partido", concluyó Villani.