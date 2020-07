Gustavo Menéndez y Néstor Grindetti con coronavirus

Los dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires continúan engrosando la lista de contagios de covid-19. Tanto el intendente de Merlo y presidente del PJ bonarerense, Gustavo Menéndez, como el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, anunciaron ayer a través de las redes sociales que habían sido testeados y habían dado positivo por coronavirus. A su vez, la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, que se había reunido con Menéndez el sábado pasado, tomó la decisión de autoaislarse preventivamente.

"Me acaban de informar que el hisopado que hice en el día de ayer al mediodía arrojó como resultado que soy covid-19 positivo. Me siento muy bien. Cumpliré por el momento con un estricto aislamiento en mi domicilio. Agradezco cada mensaje de apoyo", tuiteó Menéndez el martes a la madrugada. Los días previos al testeo el intendente de Merlo había mantenido reuniones con Verónica Magario y funcionarios nacionales, por lo que el resultado del hisopado podría seguir aislando funcionarios y dirigentes políticos. La vicegobernadora Verónica Magario, por ejemplo, anunció que había decidido aislarse preventivamente: "El sábado trabajé junto con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Conservamos todos los protocolos, pero en vistas de su hisopado positivo por covid-19, me he puesto también en aislamiento sanitario estricto. Tenemos que cuidarnos entre todas y todos", publicó en Twitter el martes a la mañana.



Por otro lado, Menéndez también se había reunido el miércoles con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien hace un mes había ya pasado por la situación de tener que aislarse luego de que se diera a conocer que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, había dado positivo de coronavirus. En aquel momento Arroyo se hizo el hisopado y le dio negativo, pero igual decidió seguir el protocolo sanitario y mantener un aislamiento estricto por un par de semanas. En esta ocasión, sin embargo, "no fue necesario" que el funcionario nacional se hiciera el hisopado, según indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. "Menéndez dio positivo ayer, y el ministro se había reunido con el intendente un miércoles. El hisopado hay que hacerlo cuando hubo contacto 48 horas previas al inicio de síntomas", explicaron desde la cartera de Desarrollo Social a Página/12.

El primer intendente contagiado por coronavirus fue Insaurralde, quien tuvo que ser internado y se recuperó luego de ser tratado con plasma convaleciente. Luego fue el turno de Menéndez, y, por último, el tercer intendente bonaerense en contagiarse el virus fue Grindetti. "Les quiero contar que acabo de recibir los resultados del hisopado y soy covid-19 positivo. Estoy bien, no tengo ningún síntoma y estoy aislado cuidándome. Les pido a todos los y las lanusenses que también ¡se cuiden mucho!", anunció el intendente de Lanús a través de Twitter el martes de la tarde. La noticia llegó cinco días después de que él mismo hubiese confirmado, también a través de las redes sociales, que su esposa había contraído el virus.

"Él se encuentra bien y no presenta síntomas. Se va a mantener aislado por 14 días como indica el protocolo y va a seguir trabajando desde su casa", indicaron desde el Municipio de Lanús a Página/12. Según explicaron, a Grindetti le habían hecho ya el hisopado la semana pasada cuando su esposa, la funcionaria porteña Karina Spalla, comenzó con síntomas de fiebre, tos y dolor de garganta. En aquella ocasión, ella obtuvo un resultado positivo y el intendente, no. De todos modos, los médicos del municipio le indicaron que se mantuviera aislado por 96 horas más, hasta que le hicieran un nuevo hisopado que terminara de descartar la presencia del virus.

"Le volvieron a hacer el hisopado el domingo y hoy nos enteramos del resultado positivo. La buena noticia es que, como él se mantuvo aislado desde el jueves, nadie en el equipo mantuvo contacto estrecho, por lo que no fue necesario hisopar a nadie más", destacaron desde el municipio. El jefe comunal tiene 65 años y por tanto es considerado persona de riesgo, pero desde el entorno de Grindetti indicaron que se encontraba en buen estado general de salud.