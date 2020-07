Mario Secco desmintió trompadas con Sergio Berni, pero pidió "un mimo" del Gobierno provincial 

El intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo en el programa #Caimialaseis que se emite en AM 750 que con Sergio Berni "somos dos compañeros que tenemos temperamento" y aclaró que no hubo un cruce a trompadas, versión que circuló durante la tarde del miércoles. Igualmente, indicó que "estamos pidiendo que el Gobernador y el Presidente hagan una inversión en Seguridad como hicieron en Salud" y admitió que "les pedí que me ayudaran porque estamos con la lengua afuera". "Quiero que el Gobierno provincial y el nacional me den un mimo ahora que tenemos un Gobierno nacional y popular", afirmó.

Respecto de su relación con Berni, Secco dijo que "nos decimos las cosas de frente. Berni es un compañero. Los dos tenemos temperamento”. Y lo que se dicen "de frente", en el caso de Secco tuvo que ver en esta ocasión con un reclamo específico. “El reclamo es que nos limaron durante el Gobierno María Eugenia Vidal. Les pedí que me ayudaran porque estamos con la lengua afuera. Ensenada no tiene patrulleros provinciales, son todos comprados por la municipalidad”, dijo.

Y agregó que “Berni comparte plenamente el reclamo porque no nos estamos haciendo los llorones: la DDI, Narcotráfico, y las comisarías de la mujer las hicimos nosotros. Estamos pidiendo que el Gobernador y el Presidente hagan una inversión en Seguridad, como hicieron en Salud”-.

Finalmente, Secco sostuvo que “la pandemia trae hambre, miseria y desempleo. Tenemos que estar preparados. Quiero que el Gobierno provincial y el nacional me den un mimo. Ahora tenemos un Gobierno nacional y popular. La recaudación se nos cayó a pedazos. Nadie paga el ABL, pero nosotros tenemos que seguir pagando los salarios”, protestó. Y reivindicó su trabajo diario: “Vamos con los hisopados a todos los barrios. Nosotros estamos yendo a buscar al bicho. La batalla se gana en la calle, no atrás de un escritorio”.