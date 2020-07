Inevitables

TEATRO

Siempre es teatro

El Canal de la Ciudad comenzó a emitir esta serie de entrevistas dedicadas al quehacer teatral conducidas por el director y coreógrafo Ricky Pashkus y producidas, desde luego, antes del aislamiento social obligatorio. En cada capítulo, los responsables prometen generar un espacio “para conectarse con la esencial del arte y el teatro, en el cual diferentes personalidades del mundo de las tablas comparten sus historias de vida, trayectoria, experiencias, anécdotas, reflexiones y toda la poética teatral”. El lanzamiento el sábado pasado fue nada menos que con Julio Chávez, pero en cada nueva emisión el centro de atención estará centrado en figuras como Selva Alemán, Graciela Alfano, Darío Barassi, Luis Brandoni, Gonzalo Costa, Julieta Díaz, Puma Goity, Juan Minujín, Natalia Oreiro, Linda Peretz, Arturo Puig y Benjamín Vicuña, entre otros. Para muchos, será un bienvenido espacio dedicado a una actividad poco frecuentada en las señales de tevé.

Sábados a las 23, por el Canal de la Ciudad.

Jamlet de Villa Elvira

Versión contemporánea, libre y experimental del Hamlet shakespereano, donde indagaciones teatrales, subjetividades del grupo, biografías personales e investigación etnográfica se tensan en una propuesta que imbrica la materia ficcional con el genero documental. Es el resultado de un trabajo para su tesis doctoral del autor y director Blas Arrese Igor junto a un grupo de teatro y su contexto en Villa Elvira, barrio periférico de la ciudad de La Plata. En el producto final convergen tanto su investigación como la experiencia con el grupo La Franja Social Teatral, cuya sede es un lugar de pertenencia, un refugio para las inundaciones y un espacio de resistencia y creación en torno a la práctica teatral. Se trata de un espectáculo que formó parte del programa TNA-TC Produce en el país. Con Norma Camiña, Maju Cartaman, Giuliana Ojeda, Marcelo Perona y Pedro Rodríguez

Disponible a través de Cervantes Online. Hasta el sábado 1 de agosto.

MÚSICA

Tusa

“Ya no tiene excusa/ hoy salió con su amiga/ dice que para matar la tusa”. Así arranca el hit de Carolina Giraldo, oriunda de Medellín y mundialmente conocida como Karol G, que --con la participación estelar de la trinitense Nicky Minaj-- va camino de pasar de ser la canción del verano para convertirse directamente en el tema del año. Un fenómeno global cuyo título, en el habla popular de Colombia, se refiere al “despecho y tristeza provocado por el fin de una relación amorosa”. Festiva y melancólica a la vez, presentada en las redes a fines del año pasado e instalada enseguida como un éxito internacional, ha convertido la particular dicción del español de Minaj --que convierte las “d” en “r”-- en innumerables memes a partir de la frase clave de su participación vocal: “Hice toro este llanto por nara”. A pesar de que la canción está firmada principalmente por las dos estrellas, su autoría incluye el nombre de Kaityn y la producción es de Ovy On The Drums, presentados por Karol G como los creadores de “Tusa” en un delicioso post de Instagram en que los tres interpretan una acústica y caserísima versión al piano del tema.

El show del fin del mundo Vol. 2

“¿Qué es peor que el fin del mundo? ¡Dos fines del mundo!”. Así es como Los Reyes del Falsete --con mucho humor-- presentan el segundo opus de su propuesta musical para el aislamiento obligatorio. Tres meses atrás, la banda adroguense, integrada por Juanchy Munchy y los hermanos Tifa y Nica Corley, reversionó sus canciones mas emblemáticas en un disco registrado desde sus hogares, en el que aparece como invitada en voz y guitarra Sofía Corley, del grupo Sus Hijas (y hermana de Tifa y Nica). El show del fin del mundo Vol 1 se puede escuchar y descargar en el Bandcamp del grupo, y este Vol 2 se podrá ver hoy en vivo, a las 18, en las Sesiones Xirgu que se transmiten por el canal de Youtube de Xirgu Untref.

ONLINE

El candidato

Amazon continúa apostando a las producciones latinoamericanas, aunque esta nueva serie, disponible en Prime Video, apuesta a congeniar varios mercados al estar hablada en partes iguales en español e inglés. La razón de su carácter bilingüe está en la trama misma: los protagonistas son un par de agentes encubiertos de la CIA trabajando en el D.F., un poderoso narcotraficante mexicano y el mismísimo jefe de gobierno. Los responsables de la serie, entre ellos su creador Peter Blake (Gotham) y el realizador Jaime Reynoso afirman que “la serie es un drama de dos civilizaciones colapsando. Es acerca de cómo el país más poderoso trata a su vecino. Es acerca de lo lejos que la gente llega por dinero, por odio, por poder y por supuesto, por amor”. Los elementos constitutivos de la receta son los esperados: violencia, suspenso, deseo, acción y la obsesión por describir los resortes del poder en las cúpulas políticas. Protagonizan el británico James Purefoy y los mexicanos Daniel Arizmendi y Joaquín Cosío.

The Umbrella Academy

Este viernes 31 desembarcarán en Netflix los nuevos capítulos de uno de sus buques insignia, la serie protagonizada por el más estrafalario grupo de superhéroes. La saga que mezcla el humor negro con el drama de familia disfuncional está basada en la historieta de Gerard Way y Gabriel Bá y sus protagonistas son un septeto de jóvenes con poderes especiales: hablar con los espíritus, atravesar la barrera del espacio-tiempo o poseer una fuerza descomunal son apenas algunos de ellos. No es mucho lo que se sabe de la S02; sí que transcurre en Dallas en los años 60, con lo cual es posible adivinar algunos de los posibles hechos de la realidad histórica que aparecerán en pantalla cruzando la ficción.

CINE

Greyhound

Este cuento de tensiones en altamar durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las tantas víctimas de la pandemia de covid-19: su estreno en salas de cine nunca ocurrió y ahora puede verse exclusivamente en la plataforma Apple TV+. Escrita y protagonizada por Tom Hanks, la historia se acopla a la perfección al subgénero de ataques submarinos, cuyo patrón descansa en gran medida en el clásico de Humphrey Bogart Convoy a Rusia. Aquí, Hanks interpreta al comandante del USS Keeling –llamado familiarmente Greyhound–, un buque de guerra encargado de proteger otros navíos en un peligroso recorrido por las aguas del Océano Atlántico, desde los Estados Unidos hacia Gran Bretaña. Más allá de una breve introducción y una serie de flashbacks, la película concentra sus 90 minutos en el viaje y las acciones bélicas, con aguas infestadas de submarinos alemanes dispuestos a hundir a la flota en su totalidad. Lo mejor son, desde luego, las escenas de suspenso y el inoxidable carisma del protagonista.

Los buenos modales

Como parte del ciclo “Nuevo Cine Brasileño”, la plataforma Mubi está presentando uno de los largometrajes más interesante producidos en el país vecino en los últimos tiempos. La película de los paulistas Juliana Rojas y Marco Dutra es un particular acercamiento al mito de la licantropía, partiendo de la relación que se establece entre una mujer blanca de la zona más rica de San Pablo, embarazada de varios meses, y su nueva criada y futura niñera. Con un notable trabajo de fotografía que remite a varios clásicos del horror, As boas maneiras –ganadora del Leopardo de Plata en el Festival de Locarno– es un cuento de hadas para adultos con un niño-lobo y una madre dispuesta a todo para protegerlo.

TV

La persuasión

Humor negro en la Televisión Pública. Desde hace algunos días, de lunes a jueves pasada la medianoche, la señal estatal está emitiendo esta serie cuyo tema central no es otro que la influencia de los medios en la opinión pública. Lalo Mir proveyó su voz e imagen como el periodista estrella de una señal noticiosa y las actrices Susana Cart y Cristina Fridman encarnan a dos mujeres que “se ven completamente alienadas por el influjo de los medios y la fama”, según afirman los responsables, los hermanos Germán y Guillermo Berger –productor y director, respectivamente– y la autora Erika Halvorsen. La trama es disparada por el secuestro del marido de una de las protagonistas, primer paso para un vertiginoso camino hacia la fama mediática y una posible carrera en la política profesional. Cualquier parecido con la realidad no es casual para este relato seriado cuyo elenco se completa con Arturo Bonín, Dalma Maradona y Victoria Onetto. Los capítulos ya emitidos pueden recuperarse gratuitamente en la plataforma Cont.ar.

Lunes a jueves a las 00.30, por la Televisión Pública.

Room 104

La serie creada por los hermanos Mark y Jay Duplass para la cadena HBO vuelve a recuperar en su cuarta (y última) temporada los placeres de los relatos unitarios, aunque unidos por un concepto central: en cada capítulo los límites de una habitación de hotel marcan las posibilidades narrativas. Los anticipos proponen nuevas historias que cruzan los umbrales del terror, la ciencia ficción, la sátira, el absurdo y, por primera vez, la animación. El primer episodio, en tanto –que será emitido el próximo viernes, en horario central– está escrito, dirigido y protagonizado por el mismo Mark Duplass, que además se encargó de componer la música. Un verdadero hombre orquesta.

Viernes a las 23, por HBO.