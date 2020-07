Polka, cada vez más grave

“Nos unen las historias”. Por estas horas, el slogan de Polka se aleja de la ficción y se hunde en el drama más real. Mientras Adrián Suar -su creador y accionista minoritario- declaró en público que existe la posibilidad de la quiebra de la compañía, sus empleados se movilizaron ayer al mediodía hasta la puerta de Canal 13 en reclamo de sueldos adeudados, el pago de aguinaldo y por la incertidumbre que enfrentan sus fuentes laborales.



Ayer por la noche, el empresario y actor se refirió por primera vez en público a la tensa situación que atraviesa su productora. “Hoy Polka está cerrada y lo que más me dolería sería quebrar, que el negocio me tape. Para decirlo de manera real, Polka siempre fue una productora modelo en la que estuvo todo bien. Esta es la primera vez que tengo estos líos”, dijo en una entrevista televisiva brindada a Ya somos grandes (TN). El responsable de la firma aclaró que la situación no fue originada por el contexto actual sino por un arrastre de varios años. “Mentiría si dijera que por la pandemia se terminó Polka. La pandemia lo que hizo fue darme la estocada final”, señaló su director artístico. En ese sentido se refirió a los cambios del sector audiovisual en los que se dejó de priorizar la ficción argentina. “¿Qué cambió para la industria? El negocio. Ya no tengo esa cantidad de horas (de aire) y sí tengo la gente”, dijo Suar. La entrevista fue concedida en simultáneo a la noticia de que la productora no se hará cargo de los sueldos del mes de julio -hasta ahora se venía pagando el 75% de los salarios-, ni el aguinaldo, a sus más de doscientos empleados de planta. Dicha cuestión, sin embargo, no fue tratada durante la entrevista que le hizo Diego Leuco en la señal de noticias del grupo Clarín.

Polka dejó de producir sus contenidos hace cuatro meses. Y tampoco hay certeza sobre cuándo se retomarán las grabaciones de la continuación del único proyecto que sigue en pie: la segunda temporada de El Tigre Verón. Primero suspendió las grabaciones de Separadas y posteriormente levantó la única tira diaria que mantenía Canal 13. Dicha situación supuso que el elenco renegociara su contrato (lo cual no fue aceptado por todo el staff). La situación se agravó a mediados del mes pasado, cuando Suar envió una carta a sus empleados en la que graficaba un horizonte incierto para la productora fundada en 1994. En esa misiva, por otro lado, también indicaba que la ficción ya no figuraba entre las prioridades de Canal 13 (vale recordar que es gerente de programación de la señal). La compañía (de la que Suar posee un 27% y Clarín un 55% del paquete accionario), según sus allegados, “va camino al cierre o a una reestructuración”.

En las últimas horas, la comisión interna de Polka también dio a conocer su posición. Junto a la viralización de un video donde cargaban contra Suar, en el día de ayer se movilizaron hasta las puertas de Artear en el barrio de Constitución. “Que el accionista mayoritario se haga presente”, fue el lema de la marcha que fue acompañada por el Sindicato Argentino de Televisión. Desde Satsaid remarcaron que el grupo Clarín pretende aportar capital solo para la desvinculación de sus trabajadores y denunciaron el vaciamiento de la productora más importante de ficción en el país. Pablo Storino, el Secretario de Cultura de la entidad, declaró en una entrevista radial que el conflicto y la irregularidad en los pagos data de marzo cuando la pandemia se instaló en toda la región. Aunque destacó que “el problema no es económico sino político. La plata está pero quieren que los trabajadores nos vayamos”, según declaró el sindicalista en FM La Patriada. El próximo capítulo de esta historia continuará el próximo lunes con una audiencia que se llevará a cabo en el Ministerio de Trabajo.