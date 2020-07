Nery Pumpido está "impecable" tras ser operado del corazón

Nery Pumpido, arquero campeón del mundo en México '86, contó este lunes que se encuentra "impecable" y que ya comenzó a caminar tras la intervención quirúrgica del corazón a la que se sometió hace once días en la provincia de Santa Fe natal.



"Estoy bien, bien; todo impecable. Quiero agradecer y aconsejar: hay que hacerse chequeos y controles. A mí me aparece allá en enero, cuando me operé la vesícula y, mediante una tomografía, me encontraron este tumor benigno", explicó Pumpido en diálogo con "La Primera", de Radio Sol 91.5 de Santa Fe, programa en el que trabaja desde hace varios años, tras abandonar la dirección técnica.

Pumpido, de 62 años, relató que la intervención coronaria, en la que se le extrajo un mixoma, había sido postergada debido a la pandemia de coronavirus. En este sentido, agregó que "lo complicado era sacarlo (al mixoma), porque era una operación compleja".

"Tenían que abrirme como me abrieron, todo el pecho", aseveró el ex futbolista, que fue operado el pasado jueves 16 por el equipo de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Clínica de Nefrología de Santa Fe, a cargo Hernán Molinas.

(NA)

"Lo que quiero resaltar es que, ante esta situación, me quedé con un médico de Santa Fe, como hice toda la vida, porque muchas veces somos ingratos, que parece que para resaltar, (el número telefónico) tiene que tener el 011 adelante y no el 0342", agregó en referencia a los códigos de área de la Ciudad de Buenos Aires y de Santa Fe.

Formado en Unión de Santa Fe, Pumpido registró posteriores pasos como jugador por Vélez, River, Real Betis de España y Lanús. Si donde mas jugó fue en el Tatengue, donde más festejo fue con el club de Núñez, con el que supo ganar todo en 1986: torneo local, Copa Libertadores (la primera en la historia millonaria) y Copa Intercontinental. Claro que ese no fue el máximo hito del nacido en Monje ese año, ya que también se coronó mundialmente con la Selección de Carlos Bilardo.

Con la Argentina, Pumpido se estableció como el arquero del equipo en la década del '80, destacando por sus virtudes bajo los tres palos y en la pegada, y a pesar de ser contemporáneo de Ubaldo Fillol o Hugo Gatti. Capitán en numerosas ocasiones, disputó 38 partidos entre 1983 y 1990 y participó de tres Mundiales, España '82 (no jugó), México '86 (titular en los siete partidos del torneo, recibió cinco goles) e Italia '90 (dos partidos, un gol en contra). Su último juego con la Selección fue en la segunda fecha de la Copa de 1990, ante Unión Soviética (triunfo 2-0). A los 12 minutos del primer tiempo sufrió la fractura de tibia y peroné y tuvo que ser reemplazado por Sergio Goycochea . Lo que siguió en ese torneo, es historia conocida.

Sus credenciales de ganador las confirmó en su etapa de entrenador, una que duró aproximadamente dos décadas. Con pasos por Unión, Newell's, Godoy Cruz, el fútbol mexicano y el árabe, fue en Paraguay donde dejó estampado su nombre al sacar campeón de la Libertadores a Olimpia de Asunción en 2002, al vencer en la final al sorprendente Sao Caetano de Brasil (0-1 en Asunción, 2-1 en San Pablo y 4-2 en los penales. En aquel equipo se destacaban el arquero Ricardo Tavarelli, el defensor Julio César Cáceres (luego pasó por River y Boca), el volante uruguayo Sergio Orteman, el mediocampista argentino ex Racing y Estudiantes Gastón Córdoba y el goleador Richart Báez, entre otros.