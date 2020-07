Trabajadores de casinos esperan que los exceptúen para volver 

Se cumplieron 133 días desde el cierre de los casinos en la provincia de Salta. Sus trabajadores se movilizaron ayer por el centro salteño pidiendo su reapertura inmediata. Aseguraron que percibirán un sueldo menor en agosto. En paralelo, el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, se reunió con los empresarios de los juegos de azar para analizar la situación y su posible retorno.

El delegado de los trabajadores, Miguel Delgado, contó que la nueva movilización se produjo tras no tener respuestas oficiales del Comité Operativo de Emergencia de Salta por los protocolos presentados hace dos meses y que permitirían el reinicio de la actividad. “Seguimos en la incertidumbre”, manifestó; agregó que ya se origina un clima de “bronca por no saber cuándo volvemos”.

Más de 180 trabajadores participaron de la movilización que se inició a las 10 de la mañana en dos puntos de la Capital. El primero, en las calles San Martín e Ituzaingó y el segundo, en Mendoza y Pellegrini. En este lugar se sumaron los despedidos de la empresa Mansfield Minera SA.

“Supimos que paralelamente mientras estábamos en las calles se reunieron los empresarios de todas las salas con el ministro de Producción, Martín de los Ríos”, contó Delgado. Esto fue confirmado a Salta/12 por el equipo de prensa del funcionario.

A Delgado sólo le comentaron que en la reunión “estaban viendo el tema nuestro para darle una solución”. “Nos entra el apuro porque el viernes 31 se vencen los últimos anuncios”, sostuvo en referencia al último aviso gubernamental sobre una “serie de restricciones que rigen desde ayer (sábado 25) y que complementan las anunciadas hace dos semanas con vigencia hasta el 31 de julio”, según informó el gobierno provincial. El ministro no respondió la consulta de Salta/12.

El “apuro” por parte de los trabajadores tiene que ver en que al cumplirse una nueva fecha en las restricciones acordadas, durante esta semana se reunirá el COE provincial para anunciar las nuevas medidas en la fase de distanciamiento social. “Sí o sí necesitamos una respuesta hasta el día viernes porque queremos estar como actividades exceptuadas, estamos esperanzados porque puede que estemos en los próximos anuncios”, sostuvo Delgado.

Por su parte, el vicepresidente del Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA), Adrián Amen, contó a Salta/12 que “ya se presentaron los distintos protocolos para que se aprueben por parte del Comité”. Y desde el Ente se estuvo aportando “la información necesaria” para apuntalar estas disposiciones. Esto remite a “otorgar los planos de ubicación de las máquinas o las dimensiones de las salas”, ejemplificó. “Dimos toda la información complementaria para que el Comité pueda analizar y tomar la decisión sobre cuándo sería la reapertura”, indicó.



En Salta existen tres empresas que explotan los juegos de azar: Video Drome (ex Golden), Sigar (ex Shopping y Luxor) y Newstar (ex Lucky). Las empresas tienen 29 salas en distintas localidades, entre las que se encuentran Salta Capital, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Cafayate, Metán, Orán, Salvador Mazza, Tartagal.

Cómo vendrán los próximos sueldos

La inquietud por la reapertura también surge por el pago de sueldos a los más de 500 trabajadores en la provincia. Durante marzo, abril y mayo los trabajadores percibieron un 75% del pago de sus salarios. Esta cifra, que no llegó a la totalidad de los sueldos, fue acordada entre los gremios y los trabajadores porque se anunció que el Gobierno Nacional implementaría el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). En el acuerdo quedó pactado que los empleados recibirían un 50% del sueldo desde el ATP y un 25% de parte de las empresas.

Sin embargo, Delgado contó que “para junio el ATP recibido no fue del 50% como eran los meses anteriores porque ya fue de un 75% de ese 50%”. Por eso, están en estado de alerta con lo que será depositado por julio dado que los trabajadores entienden que el ATP se seguirá reduciendo. “Ahí entra a jugar que hay provincias que están en aislamiento y otras en distanciamiento y se reactivaron, como la nuestra, pero nuestro actividad no está reactivada”, cuestionó.

Ante ello, los trabajadores solicitaron que “se los tenga contemplados en los próximos anuncios ya que necesitamos nuestras fuentes laborales. Y porque se aproxima agosto y no sabemos cuánto vamos a cobrar”,

En tanto, Amen dijo que el Ente no tiene competencia para intervenir en la relación laboral entre los trabajadores y la patronal, pero añadió que estuvieron "dialogando con ambos", con el fin de "terminar con la angustia, más de los trabajadores, para que el Comité dé el visto bueno”.

Además, sostuvo que el COE también deberá tener en cuenta la propagación del contagio en cada una de las localidades que cuentan con salas, lo que producirá medidas diferentes en la mayoría de los casos. “En algunas localidades hay más de una sala y de distintas empresas”, advirtió.

Indicó que también “es importante que vuelva la actividad” para la Provincia puesto que “percibe un canon mensual que retorna a la gente en acción social o en boleto gratuito”. Delgado había explicado a este medio que EnReJA, otorga a la Provincia un 24% de la recaudación de las máquinas tragamonedas y un 17% de las mesas de juego sobre la base de lo que genera mensualmente una operaria.

Amen aclaró que el Ente recibe el 2% de la recaudación anual de las operadoras, por “actuación y control”. Ese porcentaje es una tasa de fiscalización que se abona a principio de año. “También nos vemos perjudicados porque el año que viene vamos a tener problemas de funcionamiento del Ente por la merma en el pago”, advirtió. “Es una situación preocupante por los trabajadores que están expectantes de tener una reapertura”, añadió.

Delgado había dicho que la falta de respuesta del COE se debe a que “se quiere cansar a los operadores” porque “ellos también tienen que pagar la luz, los alquileres, los sueldos por una actividad que no están teniendo” lo que los obligaría retirarse de la provincia. Sin embargo, para el vicepresidente de EnReJA, esto no es factible, puesto que “son operadores que llevan años y tienen licencias hasta el 2024”. Las licencias fueron otorgadas por la Provincia en 2014.