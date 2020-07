Espinoza: “Lo que no hicieron en 4 años, lo hicimos en tres meses”

"Empieza una nueva Argentina”, aseguró Espinoza, quien añadió que “escuché que había que ser libres, pero no podemos ser libres si no tenemos la posibilidad de salvar vidas, de tener justicia social, educación de calidad y poder generar un desarrollo productivo y de trabajo”.



Más adelante, el jefe comunal aclaró que la elección del nombre del nuevo hospital “es toda una declaración de principios, porque todos sabemos que René Favaloro nos decía que ‘los progresos de la medicina y de la bioingeniería pueden considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías’”.

El intendente recordó que al asumir la administración de Cambiemos, en 2015, sólo faltaba completar el 20% de las obras del hospital, pero según aquel mismo gobierno había "otras prioridades en salud" y dejaron inconclusa la tarea.

Las instalaciones inauguradas este martes cuentan con 144 camas de Internación general, divididas en salas para 2 pacientes cada una, y 14 camas de terapia intensiva, dos de ellas específicas para aislamiento.

“Lo que no hicieron en 4 años, lo hicimos en tres meses”, agregó Espinoza, quien aseguró que tras la pandemia “empieza una nueva Argentina". "Por ahí escuché -añadió- que había que ser libres, pero no podemos ser libres si no tenemos la vida, si no tenemos la posibilidad de salvar vidas (...) de generar un desarrollo productivo y de trabajo”.

Ya en el plano estrictamente político, el intendente de La Matanza añadió que el "nuevo peronismo aprendió de sus errores y construyó un gran frente (...) que sabe interpretar los sueños de las nuevas generaciones, la igualdad de género, la igualdad salarial, el libre acceso a nuevas tecnologías".

Por último, Espinoza agradeció los esfuerzos de todos los involucrados en el emprendimineto, al Presidente, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la actual vicegobernadora y su antecesora, Verónica Magario, y a la ex presidenta Cristina Kirchner, “nuestra presidenta del corazón, por siempre”.

Tras recordar el empeño de quienes "resistieron durante estos cuatro años", a las y los enfermeros, los médicos y los trabajadores comprometidos con el nuevo hospital, Espinoza adelantó que solo mencionaría el nombre de la doctora Gabriela Hamilton, "quien estuvo cuatro años acá adentro cuidando el edificio, generando consultorios externos y salud para toda La Matanza".

Gracias a la apertura del Favaloro, el sistema de salud pública y privada de La Matanza contará con 2489 camas en total, 484 de terapia intensiva (416 para adultos, 14 para pediatría y 54 para neonatología), 240 de terapia intermedia y 1726 de internación general.