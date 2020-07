Cupo laboral trans: les trabajadores bonaerenses tendrán garantía para alquilar

Personas trans y travestis que ingresaron a trabajar en el Estado bonaerense en cumplimiento de la ley de cupo laboral Diana Sacayan podrán acceder a una garantía para alquilar una vivienda si necesitan mudarse cerca de su lugar de empleo. El beneficio surge a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Provincia Seguros y la Fundación Banco Provincia.

Se pensó a partir del planteo de una trabajadora de ARBA –la agencia de recaudación bonaerense—que entró por la ley de cupo laboral y quería mudarse a La Plata, para estar cerca de su empleo. Pero por su condición de trans se le dificulta la posibilidad de acceder a un alquiler sin tener una garantía como exige el mercado inmobiliario.

El acuerdo posibilita, en un primer paso, que el beneficio alcance a diez personas travestis, transexuales y transgénero que ingresen a la administración pública provincial mediante la Ley Diana Sacayan, explicó a Página/12 la ministra de Mujeres provincial, Estela Díaz. Pero adelantó que la idea es que luego se extienda a otrxs trabajadorxs en la misma condición. “Cuando pensamos en la reglamentación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, nos dimos cuenta de la necesidad de poner en marcha un programa. No alcanza con la ley, hay que darle contenido y tener presente que se trata de una población que está tan excluida de todo, de la salud, de la educación, del trabajo. Hay que pensar en la integralidad de un programa para cumplir con la Ley”, dijo la funcionaria. “Hemos tenido experiencias de personas trans que ingresan por el cupo y que después son expulsadas, de una u otra forma del empleo. Hay que trabajar también en la inclusión en el mismo lugar de trabajo, con sus compañeras y compañeros. Este convenio lo pensamos como parte de un programa integral”, agregó Díaz. La ministra marcó la diferencia de lo que significa pensar en un banco con una conducción que contempla una perspectiva de desarrollo social.

“Esto no está en la agenda de ninguna compañía de seguros del mercado, porque la lógica de una compañía de capital privado es otra. Nuestra obligación es no mirar tanto la rentabilidad sino ver donde hay necesidades que el mercado no satisface”, destacó el presidente de Provincia Seguros, Fernando Sack. “Creemos que es prioritario fomentar este tipo de herramientas entre las personas travestis, transexuales y transgénero porque es una manera de promover su inclusión social y la igualdad de oportunidades para la inserción laboral”, apuntó el presidente del Grupo Provincia, Juan Cuattromo. Provincia Seguros es una compañía privada que forma parte del Grupo Provincia, donde hay empresas con accionistas minoritarios del sector privado. Para poder brindar el servicio del seguro de caución –la garantía para alquilar—a personas trans y travestis, la compañía de seguros tuvo que modificar formularios que exigían elegir entre sexo femenino y masculino. La Fundación del Banco Provincia financiará la ayuda.

¿Qué dice la ley de cupo trans?

En la provincia de Buenos Aires se sancionó en el 2015 la Ley 14.783 de Cupo Laboral Travesti -Trans, que lleva el nombre de la activista Diana Sacayán, víctima de un crimen de odio en el que medió la violencia de género. Fue asesinada un mes después de la aprobación de la norma que ella promovió. Tenía 39 años. Sacayán fue también impulsora de la ley de Identidad de Género. El cupo laboral trans-travesti fue reglamentado el 5 de diciembre de 2019: la ex gobernadora María Eugenia Vidal lo firmó a días de dejar su cargo, sin haberse preocupado en los años como mandataria provincial por su implementación.

La ley establece la creación en el sector público bonaerense de un cupo mínimo de al menos el 1 por ciento de los puestos laborales para el colectivo travesti, transexual y transgénero que reúna las condiciones de idoneidad para el cargo, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual junto al Ministerio de Trabajo firmaron la resolución conjunta Nº 1 el 29 de junio, por la que se creó la Comisión Técnica Mixta, a través de la cual se está armando un registro de postulantes para cubrir vacantes bajo la Ley N° 14.783.

Las personas travestis y trans son uno de los grupos más afectados por la cuarentena por coronavirus. Por su situación de vulnerabilidad histórica y la falta de acceso a un empleo formal, con la prostitución, en muchos casos, como recursos de supervivencia. La Encuesta Nacional de Alquileres encontró que el 85 por ciento de ese colectivo que alquila –y son la mayoría-- no pudo pagar a principios de mayo el alquiler. Entre la población general, ese porcentaje fue de casi el 60 por ciento. “Estamos también dando ayuda alimentaria a personas trans en el marco de la pandemia, a través de nuestra área de Diversidad Sexual”, indicó Díaz.

Otra articulación que se implementó desde la provincia fue con el programa Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a través de la subsecretaria de Políticas de Diversidad de Nación, Alba Rueda, por el cual casi mil personas trans de la provincia fueron incorporadas a ese plan, antes llamado Hacemos Futuro. En total, en todo el país se incorporaron unas 4000 trans y travestis hasta ahora y hay otras 500 esperando ingresar, confirmó a este diario Vanesa Cufré, responsable del área de diversidad, género y política anti-discriminatoria de la Secretaria de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También activista trans. Cobran la mitad de un salario mínimo: 8500 pesos y tienen como contrapartida, terminar los estudios, o la posibilidad de recibir una formación en oficios o ser parte de proyectos productivos asociativos, explicó Cufré.