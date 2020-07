Las series y libros que recomienda Nicolás Trotta

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se sumó a las recomendaciones de series y libros para ver y leer en cuarentena como ya lo hicieron, en diálogo con Página/12, el presidente Alberto Fernández y el jurista León Arslanian .

"Merlí no la vi", confiesa entre risas el ministro. Sin embargo indica que "cuando era adolescente leí un libro que creo que es muy parecido, que se llama El mundo de Sofía". De la serie catalana afirma que solo vio "capítulos salteados". "Ya lo veré cuando mis hijos empiecen a verlo", imagina. Durante estos días de encierro cuenta que se entretuvo con su hija del medio viendo la saga completa de Harry Potter. "Ella dice que es potterhead (fanática de la serie)", cuenta.

Series comenta que ve bastantes, aunque en los últimos meses no tuvo el tiempo suficiente para hacerlo como lo hacía antes. "Me gusta una danesa que se llama Borgen. Es muy buena y muy parecida a The West Wing, que también me gustó. Me interesó porque no es del estilo de House of Cards, que tiene una mirada muy oscura de la política. Borgen cuenta la historia de la primera ministra danesa que llega de un partido centro- progresista y tiene tres temporadas. Otra que me gusta es The Killing", repasa.

También recomienda la serie de Netflix El jurado y por último, el clásico --que también fue recomendado por la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner--, Game of Thrones.

En cuanto a los libros, indica que uno de los que más le gustan es La silla del águila, la novela de sátira política escrita por el mexicano Carlos Fuentes y agrega que "otro que me gustó mucho y que he regalado es La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa". "Me gustan los libros que te atrapan y no podés dejar de leer, no hablo de ensayos sino de literatura", resalta. Recuerda, en ese sentido, 22/11/63, del escritor estadounidense Stephen King. A diferencia de la mayoría de los libros del autor, "no es de terror". "El título es la fecha del día que mataron a John F. Kennedy, pero los gringos ponen primero el mes, entonces se llama así", se ríe.

Trotta se tomó el tiempo de hacer una breve síntesis del libro de King para los lectores de Página/12: "Es la historia un hombre que viaja en el tiempo. Se mete en un restaurante, va hasta una heladera que conecta con un túnel y aparece en el año 63, justo cuatro meses antes del asesinato de Kennedy. Cuando vuelve parece que se fue un segundo, pero en realidad estuvo en el pasado como tres meses. Es la historia de ese personaje y sus viajes en el tiempo para tratar de averiguar quién mató al presidente estadounidense y por qué. Su objetivo final es evitar la guerra de Vietnam, el problema es que, a medida que va cambiando los hechos, puede hacer que las cosas se vuelvan peor".

Por último adelantó a este diario que la semana entrante estará en librerías un libro de su autoría, que realizó en base a una entrevista que le hizo al ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica dos años atrás. El libro tendrá imágenes exclusivas de la vida del militante tupamaro que Lucía Topolansky, la esposa de Mujica, le dio a Trotta en una de sus visitas. En las imágenes se lo ve a Mujica de niño, siendo un joven militante y también hay fotos con sus perritos. "Esa es Manuela, una perrita que Pepe quiere como si fuese su hija y que una vez sin querer pisó con su tractor y dejó renga", cuenta mientras señala una de las fotos.